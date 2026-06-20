SHIB’de dikkat çeken artış sürüyor! 1.590.266 cüzdan sayısı ne anlatıyor?

Shiba Inu ekosistemindeki cüzdan sayısı haziran ayında da artmayı sürdürdü. Zincir üstü verilere göre, piyasadaki yön arayışına ve fiyat tarafındaki zayıf görünüme rağmen yeni adres eklenmeye devam etti. Son veriler, topluluğun büyümesinin kısa vadeli fiyat performansından tamamen kopmadığını, ancak yatırımcı ilgisinin canlı kaldığını gösteriyor.

Haziranda 3.464 yeni adres eklendi

SHIB hareketlerini takip eden Etherscan SHIB hesabının paylaştığı verilere göre, haziran ayında şimdiye kadar 3.464 yeni Shiba Inu sahibi adresi eklendi. Böylece toplam zincir üstü holder sayısı 19 Haziran itibarıyla 1.590.266’ya ulaştı. Etherscan, Ethereum ağındaki işlemleri ve cüzdan hareketlerini izlemeye yarayan yaygın bir blokzincir gezgini olarak biliniyor.

19 Haziran 2026 itibarıyla zincir üstü holder sayısı 1.590.266’ya çıktı. Haziran ayında şimdiye kadar 3.464 yeni holder eklendi.

Bu artış, Shiba Inu ekosistemine yeni kullanıcı girişinin sürdüğüne işaret ediyor. Fiyatın aynı dönemde güçlü bir toparlanma sergileyememiş olması, adres sayısındaki yükselişi daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Fiyat zayıf kalırken topluluk büyüyor

Haziran boyunca SHIB fiyatı üzerinde baskı görüldü. Varlık, 6 Haziran’da 0,00000433 dolara kadar gerileyerek yerel dip seviyesini test etti. Ardından 0,0000052 dolara doğru bir toparlanma denemesi gelse de bu yükseliş korunamadı. Haberin yazıldığı sırada SHIB 0,000004662 dolardan işlem görüyordu.

Son 24 saatte SHIB fiyatı %2,01 düşerken, haftalık kayıp yaklaşık %6,50 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 24 saatlik işlem hacmi 45,32 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,75 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu tablo, kısa vadeli fiyat performansının baskı altında kaldığını ortaya koyuyor.

Makro veriler piyasadaki oynaklığı artırdı

Kripto piyasasında son günlerde görülen dalgalanma, SHIB dahil birçok varlığı etkiledi. Özellikle ABD Merkez Bankası Fed toplantısının ardından oluşan farklı beklentiler, cuma günkü satış baskısını artırdı. Kaldıraçlı işlemlerde görülen tasfiyeler de piyasa hareketini sertleştiren unsurlar arasında yer aldı.

Hafta sonuna doğru kısa süreli bir toparlanma görülse de, ABD’den gelen ekonomik veriler baskının tamamen dağılmasını sağlamadı. 13 Haziran ile sona eren hafta için ilk işsizlik maaşı başvuruları 226.000 olarak açıklandı. Beklenti 225.000 düzeyindeydi.

Ana soru fiyat tarafında kalmaya devam ediyor

Cüzdan sayısındaki yükseliş, Shiba Inu ağında çıkıştan çok katılımın öne çıktığını düşündürüyor. Buna karşın, holder tabanının genişlemesi tek başına fiyat artışı anlamına gelmiyor. Veriler, ağın büyümeyi sürdürdüğünü gösterirken piyasanın genel yön konusunda hala net bir eğilim oluşturamadığı görülüyor.

Kısa vadede en çok izlenen başlıklardan biri, holder sayısındaki artışın ilerleyen dönemde fiyat üzerinde etkili olup olmayacağı olacak. Şimdilik zincir üstü büyüme ile piyasa performansı arasındaki fark dikkat çekmeyi sürdürüyor.