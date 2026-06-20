Bitcoin 63.552 dolarda kritik bölgede kaldı! Sıradaki büyük hareket hangi seviyede başlayacak?

Bitcoin fiyatı, uzun vadeli eğilim açısından yakından izlenen 200 haftalık basit hareketli ortalamanın üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Piyasada bu gösterge genellikle önemli bir teknik eşik olarak değerlendiriliyor. Buna karşın mevcut görünüm, net bir kırılma sinyali üretmiş değil ve yön teyidi ihtiyacı sürüyor.

Uzun vadeli gösterge dikkat çekiyor

19 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme yapan kripto analisti SuperBro, Bitcoin’in mevcut fiyat yapısının 2015 yılında görülen dip oluşumuna benzediğini belirtti. Analiste göre BTC, şubat ayında görülen önceki dip seviyenin yaklaşık yüzde 5 üzerinde seyrediyor ve aynı zamanda 200 haftalık basit hareketli ortalamanın üstünde kalıyor.

SuperBro, Bitcoin fiyatında taban oluşumuna işaret edebilecek bazı teknik unsurlar görüldüğünü, ancak 200 haftalık basit hareketli ortalamanın korunmasının bu görünüm açısından belirleyici olmaya devam ettiğini aktardı.

Analistin öne çıkardığı teknik işaretler arasında haftalık grafikte 10 ve 20 dönemlik basit hareketli ortalamaların yukarı yönlü kesişmesi, Stokastik RSI göstergesinin 99 seviyesinin üzerine çıkması, RSI’ın 30 altından 45 üzerine yükselmesi ve art arda altı haftalık daha yüksek dip yapısı yer aldı. SuperBro ayrıca son geri çekilmenin, önceki dip seviyeye kıyasla yüzde 2’nin altında kaldığını ve bunun da 2015’teki tabloya benzerlik taşıdığını ifade etti.

Bununla birlikte analist, 200 haftalık basit hareketli ortalamanın hâlâ temel eşik olduğunu vurguladı. Fiyatın bu seviyenin üzerinde kalması halinde dönüş formasyonunun güç kazanabileceği, buna karşılık bu desteğin aşağı kırılmasının yükseliş senaryosunu zayıflatabileceği kaydedildi.

Kısa vadede yön belirsizliği sürüyor

Bir diğer analist EliZ ise Bitcoin’in şu anda önemli seviyeler arasında dalgalandığını, ancak belirgin bir yön oluşmadığını söyledi. EliZ’e göre mevcut kurulum, kısa vadede güçlü bir işlem fırsatı sunmuyor ve bu nedenle piyasanın aceleci pozisyonlar için uygun olmayabileceği değerlendiriliyor.

EliZ, fiyatın büyük seviyeler arasında sıkıştığını ve net yön oluşmadan işlem açmak için erken olabileceğini belirtti.

Kısa vadeli grafikte direnç bölgesi 63.800 ile 64.000 dolar aralığında bulunuyor. Destek seviyesi ise 61.650 dolar olarak izleniyor. Analiste göre yükseliş yönlü bir dönüşün güç kazanması için Bitcoin’in önce direnç bölgesini geri alması, ardından bu alanı destek olarak koruması gerekecek.

Diğer olasılıkta ise fiyatın önce daha aşağıdaki destek alanına inebileceği, burada likidite temizliği gerçekleştirdikten sonra alım baskısının dönmesiyle toparlanabileceği ifade edildi. Bu nedenle piyasanın bir sonraki güçlü hareketi, destek ya da direnç bölgelerinden hangisinin önce kırılacağına bağlı görünüyor.

Güncel fiyat verileri

Haberin yazıldığı sırada Bitcoin 63.552 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte işlem hacmi 27,59 milyar dolar, toplam piyasa değeri ise 1,27 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. BTC, aynı zaman diliminde yüzde 1,69 yükseldi.

Aktarılan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat öngörülerini içeriyor. Bu tür teknik yorumların kesinlik taşımadığı, kripto varlık piyasalarının yüksek oynaklık barındırdığı biliniyor.