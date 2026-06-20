Kayıt Banner
SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalardan 24 saatte 28,3 milyar SHIB çıkışının ardından $SHIB fiyatı %1,28 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da 20 Haziran itibarıyla borsa net akışı eksi 28,3 milyar SHIB seviyesine indi.
  • 📉 Buna rağmen $SHIB son 24 saatte %1,28 düşerek 0,000004710 dolardan işlem görüyor.
  • 📊 Veriler, borsalardan çekilen token miktarının satış için dönen miktarı aştığını gösteriyor.
  • 🧭 Piyasa genelinde sınırlı toparlanma işaretleri görülürken, yatırımcılar talebin sürüp sürmeyeceğini izliyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki dalgalanmanın sürmesiyle aşağı yönlü seyrini korudu. Buna karşın zincir üstü borsa verileri, varlığa yönelik talebin son 24 saatte güçlendiğine işaret etti. Fiyat tarafında belirgin bir toparlanma henüz görülmese de, borsalardan çıkan token miktarındaki artış satış baskısının zayıflamaya başladığını gösterdi.

İçindekiler
1 Borsa akışında dikkat çeken negatif net veri
2 Fiyat henüz toparlanmadı
3 Analistler talebin sürmesini izliyor

Borsa akışında dikkat çeken negatif net veri

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu için borsa net akışı, 20 Haziran Cumartesi günü itibarıyla eksi 28.304.500.000 SHIB seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, son 24 saatte borsalardan alım amacıyla çekilen SHIB miktarının, satış için yeniden borsalara gönderilen miktardan 28,3 milyardan fazla olduğunu ortaya koydu.

Mini sözlük: CryptoQuant, zincir üstü veriler ve borsa akışları üzerinden kripto para piyasasını izleyen bir analiz platformudur. Borsa net akışının negatif olması, genel olarak varlıkların borsalardan çekildiğini ve kısa vadede satış eğiliminin zayıflayabileceğini gösterir.

Piyasada duyarlılık zayıf da olsa pozitif bölgede kalırken, işlem yapan yatırımcıların önde gelen meme tokenlardan biri olan SHIB’e yeniden ilgi göstermeye başladığı değerlendirildi. Son günlerde öne çıkan satış baskısının yerini daha dengeli bir görünüm alırken, talepteki artış olası bir fiyat toparlanması için destekleyici unsur olarak öne çıktı.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan alım amacıyla çekilen SHIB miktarının, satış için borsalara dönen miktarı 28,3 milyardan fazla aştığını gösterdi.

Fiyat henüz toparlanmadı

Buna rağmen bu görünüm fiyatlara henüz yansımadı. SHIB, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte %1,28 düşüşle 0,000004710 dolardan işlem gördü. Bu tablo, zincir üstü talep verileri ile kısa vadeli piyasa fiyatlaması arasında ayrışma yaşandığını ortaya koydu.

Daha geniş kripto para piyasasında ise sınırlı da olsa toparlanma işaretleri görüldü. Bitcoin ve XRP gibi büyük varlıklarda mütevazı yükselişler kaydedilirken, SHIB bu hareketi henüz takip edemedi. Buna rağmen borsa akışındaki değişim, yatırımcıların tokenı biriktirmeye başladığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Analistler talebin sürmesini izliyor

Piyasa gözlemcileri, mevcut talep korunursa Shiba Inu’nun yakın vadede yeniden pozitif bölgeye geçebileceğini belirtti. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi için borsalardan çıkış eğiliminin devam etmesi ve genel piyasa koşullarının destekleyici kalması gerekecek.

Fiyatta güçlü bir toparlanma henüz görülmese de, artan talep ve zayıflayan satış baskısı Shiba Inu için olası bir yön değişimine zemin hazırlıyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Son veriler, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen yatırımcı davranışında dikkat çekici bir değişim yaşandığını gösterdi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SHIB’de dikkat çeken artış sürüyor! 1.590.266 cüzdan sayısı ne anlatıyor?

Shiba Inu’da yakım oranı %677,42 sıçradı! Fiyattaki zayıflık ne anlatıyor?

SHIB için 1 dolar tartışması yeniden alevlendi! Gelen sert çıkış piyasada neyi işaret ediyor?

Shiba Inu’da son 24 saatte yakılan 1,02 milyon SHIB’in değeri 5 dolarda kaldı

Japonya’da Rakuten Wallet, köpek fotoğrafı paylaşan kullanıcılara 11.111.111 SHIB ve 1.111 DOGE dağıtacağını açıkladı

Shiba Inu iki saatlik grafikte altın kesişim verdi, fiyat son 24 saatte %1,84 geriledi

SHIB’de dikkat çeken zincir üstü sinyal! Satış baskısında neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 63.552 dolarda kritik bölgede kaldı! Sıradaki büyük hareket hangi seviyede başlayacak?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 63.552 dolarda kritik bölgede kaldı! Sıradaki büyük hareket hangi seviyede başlayacak?
BITCOIN (BTC)
SHIB’de dikkat çeken artış sürüyor! 1.590.266 cüzdan sayısı ne anlatıyor?
SHIBA INU (SHIB)
Minnesota’da bir aileyi silahla alıkoyan iki kardeş, 2025 eylülündeki kripto para gaspı için suçunu kabul etti
Kripto Para
Binance kurucusu Changpeng Zhao, kuantum riski durumunda hareketsiz Bitcoin’lerin dondurulmasını önerdi
BITCOIN (BTC)
Bitcoin 63.900 dolardaki dengesizliği kapattı, yatırımcılar 62.300 ve 60.600 dolar seviyelerini izliyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?