Shiba Inu borsalardan 24 saatte 28,3 milyar SHIB çıkışının ardından $SHIB fiyatı %1,28 geriledi

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki dalgalanmanın sürmesiyle aşağı yönlü seyrini korudu. Buna karşın zincir üstü borsa verileri, varlığa yönelik talebin son 24 saatte güçlendiğine işaret etti. Fiyat tarafında belirgin bir toparlanma henüz görülmese de, borsalardan çıkan token miktarındaki artış satış baskısının zayıflamaya başladığını gösterdi.

Borsa akışında dikkat çeken negatif net veri

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu için borsa net akışı, 20 Haziran Cumartesi günü itibarıyla eksi 28.304.500.000 SHIB seviyesinde gerçekleşti. Bu veri, son 24 saatte borsalardan alım amacıyla çekilen SHIB miktarının, satış için yeniden borsalara gönderilen miktardan 28,3 milyardan fazla olduğunu ortaya koydu.

Mini sözlük: CryptoQuant, zincir üstü veriler ve borsa akışları üzerinden kripto para piyasasını izleyen bir analiz platformudur. Borsa net akışının negatif olması, genel olarak varlıkların borsalardan çekildiğini ve kısa vadede satış eğiliminin zayıflayabileceğini gösterir.

Piyasada duyarlılık zayıf da olsa pozitif bölgede kalırken, işlem yapan yatırımcıların önde gelen meme tokenlardan biri olan SHIB’e yeniden ilgi göstermeye başladığı değerlendirildi. Son günlerde öne çıkan satış baskısının yerini daha dengeli bir görünüm alırken, talepteki artış olası bir fiyat toparlanması için destekleyici unsur olarak öne çıktı.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte borsalardan alım amacıyla çekilen SHIB miktarının, satış için borsalara dönen miktarı 28,3 milyardan fazla aştığını gösterdi.

Fiyat henüz toparlanmadı

Buna rağmen bu görünüm fiyatlara henüz yansımadı. SHIB, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte %1,28 düşüşle 0,000004710 dolardan işlem gördü. Bu tablo, zincir üstü talep verileri ile kısa vadeli piyasa fiyatlaması arasında ayrışma yaşandığını ortaya koydu.

Daha geniş kripto para piyasasında ise sınırlı da olsa toparlanma işaretleri görüldü. Bitcoin ve XRP gibi büyük varlıklarda mütevazı yükselişler kaydedilirken, SHIB bu hareketi henüz takip edemedi. Buna rağmen borsa akışındaki değişim, yatırımcıların tokenı biriktirmeye başladığı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Analistler talebin sürmesini izliyor

Piyasa gözlemcileri, mevcut talep korunursa Shiba Inu’nun yakın vadede yeniden pozitif bölgeye geçebileceğini belirtti. Ancak bu beklentinin gerçekleşmesi için borsalardan çıkış eğiliminin devam etmesi ve genel piyasa koşullarının destekleyici kalması gerekecek.

Fiyatta güçlü bir toparlanma henüz görülmese de, artan talep ve zayıflayan satış baskısı Shiba Inu için olası bir yön değişimine zemin hazırlıyor.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde çalışan ve özellikle topluluk etkisiyle öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Son veriler, kısa vadeli fiyat baskısına rağmen yatırımcı davranışında dikkat çekici bir değişim yaşandığını gösterdi.