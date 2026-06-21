Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! 50 dolar seviyesi için neden alarm veriliyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da 600 bin SOL’ün borsalara taşınması kısa vadeli baskı tartışmasını büyüttü.
  • 📉 Yatırımcılar, ek spot arzın fiyatı 50 dolar desteğine taşıyıp taşımayacağını izliyor ve $SOL’de yön arıyor.
  • 👀 Her borsa girişi satış anlamına gelmese de, mevcut fiyat seviyelerinde temkinli hava güç kazandı.
  • 🧭 Piyasanın bu likit arzı karşılayıp karşılayamayacağı, Solana’nın bir sonraki hamlesini belirleyebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana piyasasında kısa vadeli görünüm, 600 bin SOL’ün işlem platformlarına aktarılmasının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Büyük ölçekli borsa girişleri, yatırımcıların satış, korunma amaçlı pozisyon alma ya da portföy dağılımını değiştirme hazırlığında olabileceğine işaret edebildiği için yakından izleniyor. Bu son transfer de, mevcut fiyat seviyelerinin ek spot arzı karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu öne çıkardı.

İçindekiler
1 Borsa girişleri neden yakından izleniyor?
2 Gözler 50 dolar desteğine çevrildi
3 Piyasanın vereceği tepki belirleyici olacak

Borsa girişleri neden yakından izleniyor?

Piyasada özel cüzdanlardan borsalara yapılan yüksek miktarlı token transferleri, genellikle likit arzın aktif işlem alanlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu durum her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, özellikle belirsiz piyasa koşullarında temkinli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Son 600 bin SOL transferi de bu nedenle kısa vadeli görünüm açısından dikkat çeken bir veri olarak öne çıktı.

Analist Ali Charts, 600 bin Solana tokeninin işlem platformlarına yatırıldığını aktarırken, bu hızlı borsa girişinin piyasa katılımcılarının likit arzı özel cüzdanlardan çıkardığını ve mevcut fiyat seviyeleri etrafında artan temkine işaret ettiğini belirtti.

Bununla birlikte, her borsa yatırımı anında satış baskısı yaratmıyor. Bazı yatırımcılar varlıklarını teminat işlemleri, kurum içi transferler veya ileride açılabilecek işlemler için de borsalara taşıyabiliyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları, net bir yön tayin etmek için yalnızca zincir üstü hareketlere değil, fiyat tepkisine de bakıyor.

Gözler 50 dolar desteğine çevrildi

Güncel değerlendirmelerde 50 dolar seviyesi, Solana için aşağı yönlü senaryoda öne çıkan ana bölge olarak gösteriliyor. Eğer piyasaya giren ek spot arz sert bir satış dalgasını tetiklerse, yatırımcıların bu seviyeyi güçlü biçimde izlemesi bekleniyor. Bazı işlemciler, panik satışlarının bu bölgede yavaşlayabileceğini ve alım ilgisinin burada yeniden oluşabileceğini düşünüyor.

Yuvarlak fiyat seviyeleri, piyasalarda psikolojik eşik olarak öne çıkabiliyor. Bu alanlarda limit emirleri, kısa pozisyon kapamaları ve yeni spot talep birikimi görülebiliyor. Ancak destek seviyesine yaklaşılırken hacmin zayıf kalması, SOL üzerinde ek aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Piyasanın vereceği tepki belirleyici olacak

Solana, kripto para piyasasında en yakından izlenen varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Ağın yerel tokeni olan SOL’de büyük transferler, yalnızca spot piyasada değil türev işlemlerde de duyarlılığı etkileyebiliyor. Bu nedenle son borsa girişi, özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Bundan sonraki tablo, piyasanın ek likit arzı nasıl karşıladığına bağlı olacak. Alıcılar bu akışı absorbe ederse, SOL daha derin bir geri çekilmeden kaçınabilir. Satıcıların kontrolü ele alması halinde ise fiyatın bir sonraki destek bölgesine doğru yönelmesi gündeme gelebilir.

Şimdilik yatırımcılar, Solana’nın yakın destek seviyelerinin üzerinde tutunup tutunamayacağını, işlem hacmindeki değişimi ve borsa hareketlerini dikkatle izliyor. Kısa vadeli oynaklığın sürmesi halinde 50 dolar seviyesi yeniden piyasanın ana odak noktası olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana’da 100 dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşandı?

Solana yeni stake hesapları için asgari tutarı 18 Haziran 2026 itibarıyla 1 SOL’a yükseltti

Solana ağında gerçek dünya varlıklarının yatırımcı sayısı, tokenleştirilmiş SpaceX hissesiyle 285.971 adrese yükseldi

Solana haftalık spot işlem hacminde 7,19 milyar dolara çıkarak Coinbase ve Kraken’i geride bıraktı

Solana’da kritik eşik yeniden gündemde! 82 dolar senaryosunda neler yaşanabilir?

Solana 15 haziran zirvesi olan 75,60 doların ardından 70 doların altına geriledi

Solana’da 140 milyon dolarlık hareketlilik dikkat çekti! Ağdaki bu yoğunluk neyi gösteriyor?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Shiba Inu borsalardan 24 saatte 28,3 milyar SHIB çıkışının ardından $SHIB fiyatı %1,28 geriledi
Bir Sonraki Yazı MEV botunda 7,5 milyon dolarlık açık ortaya çıktı! Perde arkasında neler yaşandı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP saatlik grafikte ölüm kesişimi oluşturdu, fiyat 15 Haziran’daki 1,29 dolardan 1,11 dolara geriledi
RIPPLE (XRP)
MEV botunda 7,5 milyon dolarlık açık ortaya çıktı! Perde arkasında neler yaşandı?
Ethereum (ETH)
Shiba Inu borsalardan 24 saatte 28,3 milyar SHIB çıkışının ardından $SHIB fiyatı %1,28 geriledi
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin 63.552 dolarda kritik bölgede kaldı! Sıradaki büyük hareket hangi seviyede başlayacak?
BITCOIN (BTC)
SHIB’de dikkat çeken artış sürüyor! 1.590.266 cüzdan sayısı ne anlatıyor?
SHIBA INU (SHIB)
Lost your password?