Solana’da 600 bin SOL borsalara taşındı! 50 dolar seviyesi için neden alarm veriliyor?

Solana piyasasında kısa vadeli görünüm, 600 bin SOL’ün işlem platformlarına aktarılmasının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Büyük ölçekli borsa girişleri, yatırımcıların satış, korunma amaçlı pozisyon alma ya da portföy dağılımını değiştirme hazırlığında olabileceğine işaret edebildiği için yakından izleniyor. Bu son transfer de, mevcut fiyat seviyelerinin ek spot arzı karşılayıp karşılayamayacağı sorusunu öne çıkardı.

Borsa girişleri neden yakından izleniyor?

Piyasada özel cüzdanlardan borsalara yapılan yüksek miktarlı token transferleri, genellikle likit arzın aktif işlem alanlarına yöneldiğini gösteriyor. Bu durum her zaman doğrudan satış anlamına gelmese de, özellikle belirsiz piyasa koşullarında temkinli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Son 600 bin SOL transferi de bu nedenle kısa vadeli görünüm açısından dikkat çeken bir veri olarak öne çıktı.

Analist Ali Charts, 600 bin Solana tokeninin işlem platformlarına yatırıldığını aktarırken, bu hızlı borsa girişinin piyasa katılımcılarının likit arzı özel cüzdanlardan çıkardığını ve mevcut fiyat seviyeleri etrafında artan temkine işaret ettiğini belirtti.

Bununla birlikte, her borsa yatırımı anında satış baskısı yaratmıyor. Bazı yatırımcılar varlıklarını teminat işlemleri, kurum içi transferler veya ileride açılabilecek işlemler için de borsalara taşıyabiliyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları, net bir yön tayin etmek için yalnızca zincir üstü hareketlere değil, fiyat tepkisine de bakıyor.

Gözler 50 dolar desteğine çevrildi

Güncel değerlendirmelerde 50 dolar seviyesi, Solana için aşağı yönlü senaryoda öne çıkan ana bölge olarak gösteriliyor. Eğer piyasaya giren ek spot arz sert bir satış dalgasını tetiklerse, yatırımcıların bu seviyeyi güçlü biçimde izlemesi bekleniyor. Bazı işlemciler, panik satışlarının bu bölgede yavaşlayabileceğini ve alım ilgisinin burada yeniden oluşabileceğini düşünüyor.

Yuvarlak fiyat seviyeleri, piyasalarda psikolojik eşik olarak öne çıkabiliyor. Bu alanlarda limit emirleri, kısa pozisyon kapamaları ve yeni spot talep birikimi görülebiliyor. Ancak destek seviyesine yaklaşılırken hacmin zayıf kalması, SOL üzerinde ek aşağı yönlü baskı oluşturabilir.

Piyasanın vereceği tepki belirleyici olacak

Solana, kripto para piyasasında en yakından izlenen varlıklardan biri olmayı sürdürüyor. Ağın yerel tokeni olan SOL’de büyük transferler, yalnızca spot piyasada değil türev işlemlerde de duyarlılığı etkileyebiliyor. Bu nedenle son borsa girişi, özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Bundan sonraki tablo, piyasanın ek likit arzı nasıl karşıladığına bağlı olacak. Alıcılar bu akışı absorbe ederse, SOL daha derin bir geri çekilmeden kaçınabilir. Satıcıların kontrolü ele alması halinde ise fiyatın bir sonraki destek bölgesine doğru yönelmesi gündeme gelebilir.

Şimdilik yatırımcılar, Solana’nın yakın destek seviyelerinin üzerinde tutunup tutunamayacağını, işlem hacmindeki değişimi ve borsa hareketlerini dikkatle izliyor. Kısa vadeli oynaklığın sürmesi halinde 50 dolar seviyesi yeniden piyasanın ana odak noktası olabilir.