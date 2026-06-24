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Cardano (ADA)

Cardano ağındaki yeni adımlar sürerken ADA son 24 saatte %4,79 düşerek $0,1509 seviyesine geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano ağındaki gelişmeler sürerken $ADA son 24 saatte %4,79 düşerek $0,1509 seviyesine geriledi.
  • 📊 AlphaGrowth, Cardano DeFi alanındaki TVL’yi yaklaşık 90 milyon dolardan 290 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyor.
  • 🧪 Leios test ağı devreye alındı ve ağın ölçeklenebilirliğini artırmaya yönelik yeni adım öne çıktı.
  • 📚 Cardano Foundation, CBCA eğitim programını üç dilde sunarak ekosisteme erişimi genişletti.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Cardano ekosistemindeki son gelişmeler, ADA fiyatının kritik teknik seviyelerde seyrettiği bir dönemde piyasaların dikkatini yeniden bu ağa çevirdi. Genel kripto para piyasasında baskı sürerken, Cardano tarafında hem altyapı güncellemeleri hem de merkeziyetsiz finans alanındaki büyüme planları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

İçindekiler
1 DeFi büyümesi için yeni girişim
2 Leios test ağı devreye alındı
3 Teknik görünümde kritik seviyeler izleniyor
4 Eğitim programı da genişletildi

DeFi büyümesi için yeni girişim

Haberin yayımlandığı sırada ADA fiyatı TradingView verilerine göre $0,1509 düzeyinde işlem gördü. Bu seviye, son 24 saatte %4,79 oranında gerilemeye işaret etti. Fiyattaki zayıflığa rağmen ekosistem cephesinde yeni girişimler öne çıktı.

Cardanians tarafından paylaşılan bilgilere göre AlphaGrowth, Cardano üzerinde merkeziyetsiz finans kullanımını büyütmeyi amaçlayan PRIME girişimini tanıttı. Paylaşımda, hedefin likidite çekmek, ağ üzerindeki kullanımı artırmak ve Cardano’yu öne çıkan bir DeFi merkezi haline getirmek olduğu belirtildi.

Cardanians’ın aktardığı PRIME girişimi, Cardano ekosistemine yeni likidite çekmeyi, kullanım alanını derinleştirmeyi ve ağı DeFi tarafında daha güçlü bir konuma taşımayı amaçlıyor.

AlphaGrowth daha önce Compound, Uniswap ve Arbitrum ile çalıştığını, bu süreçte toplam kilitli değerin 1 milyar doların üzerine çıkmasına katkı sunduğunu duyurdu. Yeni teklif kapsamında şirketin, zincir üstü yönetişim yoluyla Cardano hazinesinden 120 milyon ADA talep edeceği aktarıldı. Teklifte, Cardano DeFi ekosistemindeki toplam kilitli değerin yaklaşık 90 milyon dolardan 290 milyon doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Mini sözlük: TVL, bir DeFi protokolünde kilitli bulunan toplam varlık değerini ifade eder. Bu metrik, ekosistemdeki sermaye büyüklüğünü ve kullanım düzeyini izlemek için yaygın biçimde kullanılır.

BaşlıkMevcut durumHedef
Cardano DeFi TVLYaklaşık 90 milyon dolar290 milyon doların üzeri
Hazine talebi120 milyon ADALikidite ve kullanım artışı

Leios test ağı devreye alındı

Cardano Foundation da ağın ölçeklenebilirliğine yönelik yeni bir adım attı. Vakıf, Leios Public Testnet’in kullanıma açıldığını duyurdu. Cardano Foundation, Cardano blokzincirinin gelişimini destekleyen kuruluş olarak ağın altyapı ve topluluk çalışmalarında önemli rol oynuyor.

Cardano Foundation, Leios Public Testnet’in devreye alınmasını Cardano’nun ölçeklenebilirlik geleceğini deneyimlemek için yeni bir aşama olarak tanımladı.

Leios test ağının açılması, mevcut işlevlerin geliştirilmesi ve ağ performansına dönük iyileştirmelerin güvenli bir ortamda sınanması açısından önem taşıyor. Benimsenmenin beklendiği gibi sürmesi halinde bu tür altyapı güncellemelerinin, hem mevcut kullanıcılar hem de ağa yeni katılabilecek kesimler nezdinde uzun vadeli güveni destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kritik seviyeler izleniyor

Teknik tarafta ADA fiyatı, Bollinger Bantları orta çizgisi olan yaklaşık $0,1605 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor. Bu bölge kısa vadede ilk direnç noktası olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketin güç kazanması halinde $0,1756 ile $0,1827 aralığı yeniden test edilebilir.

Aşağıda ise alt Bollinger Bandı olan $0,1497 seviyesi yakın destek olarak izleniyor. Bu bölgenin korunamaması durumunda satış baskısının artabileceği, ardından daha yüksek seviyelere doğru yeni bir denemenin gecikebileceği ifade ediliyor. On Balance Volume göstergesinin 44,4 milyar civarında aşağı yönlü eğilimini koruması da alım iştahının henüz tam anlamıyla geri dönmediğine işaret ediyor.

Eğitim programı da genişletildi

Cardano Foundation ayrıca Cardano Blockchain Certified Associate programının artık İngilizce, Portekizce ve İspanyolca olarak sunulduğunu açıkladı. Vakıf, bu programın katılımcıların blokzincir alanındaki bilgisini geliştirmesine ve bunu belgelendirmesine yardımcı olacağını belirtti. Eğitim kaynaklarının genişlemesi, ekosisteme yeni kullanıcıların katılımını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Fiyat görünümü kısa vadede belirsizliğini korusa da ekosistem geliştirmeleri, eğitim adımları ve DeFi büyüme planları Cardano çevresindeki ilgiyi canlı tutuyor. Daha geniş piyasa koşullarında denge sağlanması halinde bu gelişmelerin, önümüzdeki dönemde yeni toparlanma girişimlerine zemin hazırlayabileceği aktarılıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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