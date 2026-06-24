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Cardano (ADA)

Cardano’da kritik eşik 0.16 dolar! Sıradaki hareket için hangi sinyaller izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano için 0.16 dolar seviyesi, son düzeltme aşamasında kritik eşik olarak öne çıktı.
  • 📉 Analist Hamza, yıllardır süren sıkışmanın ADA’da güçlü bir sonraki harekete zemin hazırlayabileceğini belirtti ve $ADA için üçüncü dalga ihtimaline dikkat çekti.
  • 🧭 Yükseliş senaryosunda alıcıların kanal dibinde kontrolü koruması gerekiyor.
  • 🎙️ Charles Hoskinson ise Temmuz 2025’teki Shawn Ryan Show sonrası daha büyük röportajlar için doğru zamanı beklediğini söyledi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Piyasa analisti Hamza, Cardano fiyatına ilişkin uzun vadeli değerlendirmesinde varlığın çok yıllı Elliott Dalga yapısında kritik bir aşamaya girmiş olabileceğini belirtti. Analize göre ADA, 2020 ile 2021 arasındaki yükseliş döneminde önemli bir beş dalgalı çıkışı tamamladı ve ardından yıllara yayılan düzeltme sürecine geçti.

İçindekiler
1 Düzeltme yapısında son aşamalara işaret eden görünüm
2 Teknik seviyelerde 0.16 dolar öne çıkıyor
3 Hoskinson daha görünür bir Cardano hedefinden söz etti

Düzeltme yapısında son aşamalara işaret eden görünüm

Hamza’nın aktarımına göre mevcut yapı, düşen paralel kanal içinde gelişen zigzag formasyonu kapsamında bir ikinci dalga düzeltmesine benziyor. Yapının giderek sıkışması, Cardano fiyatının bu düzeltmenin son evrelerine yaklaşıyor olabileceğine işaret ediyor.

Hamza’ya göre önceki döngülerde benzer sıkışma yapıları güçlü yukarı yönlü hareketlerle sonuçlandı ve bu nedenle mevcut aşama piyasa açısından yakından izlenmesi gereken bir dönem niteliği taşıyor.

Piyasa gözlemcileri, Cardano’daki uzun süreli yatay ve zayıf fiyat hareketlerini, önde gelen kripto varlıkların sert kırılmalar öncesinde görülen birikim evreleriyle karşılaştırıyor. Bu yaklaşım, uzun süren konsolidasyon dönemlerinin daha büyük fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceği görüşünü destekliyor.

Teknik seviyelerde 0.16 dolar öne çıkıyor

Teknik tarafta öne çıkan en önemli seviyelerden biri 0.16 dolar olarak gösteriliyor. Analizde bu noktanın, 0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle örtüştüğü ve düzeltmenin sona erip ermeyeceğinin anlaşılmasında belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Mevcut fiyat hareketinin ikinci dalga olarak değerlendirilmesinin temel nedeni, geri çekilmeye rağmen genel piyasa eğiliminin halen pozitif kabul edilmesi. Fiyat düşen kanal içinde hareket etmeyi sürdürse de kanalın alt bölgesindeki sıkışma, satıcıların etkisinin zayıflamış olabileceğine dair bir işaret olarak okunuyor.

Analize göre alıcıların bu bölge üzerinde kontrolü koruması halinde Elliott Dalga döngüsünde genellikle en güçlü bölüm kabul edilen üçüncü dalganın oluşması beklenebilir. Buna karşılık 0.0177 doların altına inilmesi durumunda yükseliş senaryosunun geçersiz kalacağı vurgulanıyor.

Hoskinson daha görünür bir Cardano hedefinden söz etti

Haberde yalnızca teknik görünüm değil, Cardano’nun kamuoyundaki görünürlüğüne dair mesajlar da yer aldı. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, projenin daha geniş kitlelere anlatılması için iletişim planı üzerinde çalıştığını söyledi. Hoskinson, Cardano blockchain ekosisteminin en bilinen isimlerinden biri olarak projenin teknik ve stratejik yönüne uzun süredir liderlik ediyor.

Hoskinson, Joe Rogan’ın programına katılmanın iletişim stratejisinin bir parçası olmaya devam ettiğini, ancak böyle büyük röportajların ekosistemde belirli ilerlemeler görüldüğü bir dönemde yapılmasının daha doğru olacağını dile getirdi.

Hoskinson ayrıca Temmuz 2025’te katıldığı Shawn Ryan Show deneyimine de değindi. Bu programın, blockchain teknolojisinin karmaşık yönlerini daha ayrıntılı anlatmasına imkan verdiğini ve saatler süren kapsamlı bir söyleşi olduğunu söyledi.

Metinde yer alan değerlendirmelerin piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliğinde olduğu, kesinlik taşımadığı da hatırlatıldı. Kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyrettiği bu ortamda, yatırımcıların kendi araştırmalarını yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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