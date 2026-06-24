ABD’den Huione ağına kritik darbe! 4 milyar dolarlık akışta neler yaşandı?

ABD Adalet Bakanlığı, 23 Haziran’da Kamboçya merkezli Huione Group ile bağlantılı arka uç sistemlerini çalıştırdığı belirtilen bir bulut bilişim hesabına el koydu. Adım, mesajlaşma platformları ve blokzincir ağları üzerinden işlediği öne sürülen kripto bağlantılı yasa dışı para aklama ağlarına yönelik uluslararası baskının son halkası olarak öne çıktı.

Telegram tabanlı yapıya yönelik teknik müdahale

ABD makamlarına göre operasyonun odağında, Telegram üzerinden faaliyet gösterdiği belirtilen Huione Guarantee yer aldı. Resmi kayıtlarda Haowang Guarantee adıyla da anılan yapının, yasa dışı kripto gelirlerinin aktarımında emanet hizmeti sunduğu, ayrıca çalıntı finansal veriler ve başka suç hizmetlerinin alım satımında kullanıldığı iddia edildi.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi yetkililerinden A. Tysen Duva, bu tür pazar yerlerine yönelik el koyma adımlarının, çok sayıda Amerikalıyı etkileyen dolandırıcılıkla mücadelede ve suç gelirlerinin aklanmasına yarayan kanalları durdurmada kritik önem taşıdığını belirtti.

Soruşturmada Chainalysis ve Elliptic ile Google Siber Suç Soruşturma Ekibi’nin destek verdiği açıklandı. ABD’li yetkililer bu kez yalnızca cüzdanları ya da tekil şüphelileri değil, altyapıyı ayakta tutan teknik sistemi hedef aldı. Bu yaklaşım, dolandırıcılık ağlarının büyümesini sağlayan dijital omurgayı devre dışı bırakma çabasının güçlendiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Emanet hizmeti, alıcı ile satıcı arasındaki ödemeyi işlem tamamlanana kadar üçüncü bir tarafta tutan sistemdir. Suç ağlarında bu yapı, taraflar arasında güven oluşturarak yasa dışı işlemlerin daha kolay yürümesine imkan verebilir.

Kripto dolandırıcılığı kayıpları büyüdü

FBI’ın İnternet Suç Şikayet Merkezi verilerine göre ABD’de 2025 yılında yalnızca kripto yatırım dolandırıcılığı kaynaklı kayıp 7,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde toplam siber suç zararı ise 21 milyar dolar olarak kayda geçti.

ABD’li yetkililer, Telegram benzeri platformlarda kurulan pazar yerlerinin özel mesajlaşma, anonim satıcı hesapları, kripto ödemeleri ve sınır ötesi altyapıyı bir araya getirdiğini vurguluyor. Bu yapı, geleneksel bankacılık denetimlerinden kaçınmak isteyen ağlar için elverişli bir zemin oluşturuyor.

FinCEN raporunda 4 milyar dolarlık akış

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN’e göre Huione ile bağlantılı kuruluşlar, Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında en az 4 milyar dolarlık yasa dışı fonun aklanmasında rol oynadı. Bu akışların, yatırım dolandırıcılıkları, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Group saldırıları ve sınır aşan başka dolandırıcılık düzenekleriyle ilişkili olduğu öne sürüldü.

FinCEN ayrıca Huione Group’u ABD PATRIOT Act kapsamında birincil kara para aklama endişesi taşıyan yapı olarak tanımladı. Kurumun yaklaşımı, yalnızca ana grubu değil, bağlantılı kuruluşlar ve finansal aracılar dahil daha geniş bir ağı kapsayacak şekilde ilerliyor.

Baskı genişliyor, gözler ağın sonraki adımında

ABD Hazine Bakanlığı daha önce de Huione ile bağlantılı olduğu belirtilen Kamboçya merkezli dolandırıcılık merkezlerine bağlı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı. Washington yönetimi, bu ağların her yıl ABD vatandaşlarına milyarlarca dolarlık zarar verdiğini ve mesajlaşma uygulamaları, kripto transfer hatları ile deniz aşırı ödeme sistemlerini birlikte kullandığını savunuyor.

Blokzincir analistleri, benzer müdahalelerin kısa vadede kalıcı çöküşten çok parçalanmaya yol açabildiği uyarısında bulunuyor. Bir altyapı devre dışı kaldığında, ağların likiditeyi başka kanallara taşıması, işlemleri yeniden yönlendirmesi ya da yeni platformlara geçmesi mümkün olabiliyor.

Önümüzdeki süreçte dikkatler, Huione tanımına ilişkin FinCEN değişikliğinin kamu görüşü aşamasına ve OFAC yaptırım listesinde gelebilecek yeni güncellemelere çevrildi. 2026’nın ilerleyen dönemlerinde yayımlanacak zincir üstü istihbarat raporlarının, Huione bağlantılı akışların gerçekten kesilip kesilmediğine ya da yalnızca başka güzergahlara kayıp kaymadığına daha net ışık tutması bekleniyor.