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Tether (USDT)

Brezilya’da 170 milyon kullanıcıya açılan yeni hamle! Stabilcoin ödemelerinde neler değişecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether destekli Oobit, Brezilya’da PIX entegrasyonunu devreye aldı.
  • 💵 Yaklaşık 170 milyon kullanıcı, real yatırıp uygulama içinde $USDT’ye geçiş yapabilecek.
  • 📲 Şirket, işlemlerin arka planda yürüdüğünü ve deneyimin bankacılık uygulamalarına benzediğini belirtti.
  • 🌎 2023’te Circle ile Nubank adımının ardından Latin Amerika’da stabilcoin rekabeti yeniden hız kazandı.
Onur Atam
Onur Atam

Tether destekli ödeme uygulaması Oobit, Brezilya’da anlık ödeme sistemi PIX ile entegrasyon başlattı. Bu adımla birlikte ülkedeki kullanıcılar, Brezilya reali yatırıp uygulama içinde USDT’ye dönüştürebilecek ve günlük ödemelerini tanıdık mobil bankacılık deneyimine yakın bir yapı içinde sürdürebilecek.

İçindekiler
1 PIX entegrasyonu ile USDT erişimi
2 Fintek rekabeti hız kazanıyor
3 Brezilya, Latin Amerika için öne çıkan pazar

PIX entegrasyonu ile USDT erişimi

Şirketin aktardığına göre yeni entegrasyon, yaklaşık 170 milyon PIX kullanıcısına hitap ediyor. Kullanıcılar platforma real yatırdıktan sonra bakiyelerini USDT’ye çevirebiliyor. Böylece dolar fiyatına endeksli bir dijital varlığı elde tutarken, gündelik harcamalarda da PIX altyapısından yararlanabiliyor.

Oobit, Tether tarafından desteklenen bir dijital ödeme platformu olarak biliniyor. Şirketin odağında, kripto varlık işlemlerini son kullanıcı açısından daha sade hale getirmek ve mevcut ödeme alışkanlıklarını büyük ölçüde korumak yer alıyor.

Oobit danışmanı Alex Obchakevich, kullanıcıların PIX anahtarları veya QR kodları üzerinden USDT gönderebildiğini, aynı zamanda bakiyelerini anlık biçimde yükleyebildiğini belirtti.

Obchakevich ayrıca blokzincir işlemlerinin arka planda gerçekleştiğini, bu sayede deneyimin mevcut bankacılık uygulamalarına benzer kaldığını ifade etti. Şirketin hedefi, Brezilya’daki kullanıcılar için kripto kullanımını alışıldık ödeme arayüzleri içinde daha erişilebilir hale getirmek olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: PIX, Brezilya Merkez Bankası tarafından 2020’de devreye alınan anlık ödeme sistemidir. Telefon, e posta, kimlik numarası veya QR kod üzerinden saniyeler içinde para transferine imkan tanıyan bu altyapı, ülkede günlük ödemelerde yaygın biçimde kullanılıyor.

Fintek rekabeti hız kazanıyor

PIX, son yıllarda Brezilya’nın en yaygın gerçek zamanlı ödeme ağı haline geldi. Geniş kullanıcı tabanı, fintek şirketleri için ölçeklenebilir ve verimli bir zemin oluştururken, stabilcoin tabanlı hizmetlerin geleneksel finansla daha sık kesişmesine de imkan veriyor.

Oobit’in hamlesi, yerel ödeme kanalları ile blokzincir tabanlı mutabakatı bir araya getiren daha geniş eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. Bu modelde kullanıcı, günlük rutinini değiştirmeden itibari para ile dijital varlıklar arasında geçiş yapabiliyor.

Brezilya, Latin Amerika için öne çıkan pazar

Latin Amerika’da dijital para çözümlerinin bankacılık uygulamalarına eklenmesi giderek daha görünür hale geliyor. 2023’te Circle’ın Nubank ile iş birliği yaparak USDC erişimini genişletmesi de bu rekabetin dikkat çeken örnekleri arasında yer almıştı.

Bu çerçevede Brezilya, hem PIX’in hızlı benimsenmesi hem de mobil ödeme alışkanlıklarının gücü nedeniyle önemli bir deneme alanı olarak görülüyor. Oobit gibi platformlar, blokzincir kaynaklı likidite ile reel ekonomideki harcamaları aynı altyapıda buluşturmaya çalışıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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