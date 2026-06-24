Trump ailesinin kripto anlaşmasında 500 milyon dolarlık iddia gündemde! Senato şimdi ne yapacak?

ABD Senatosu’ndaki bir grup Demokrat senatör, Trump ailesiyle bağlantılı kripto platformu World Liberty Financial ile Abu Dabi merkezli yatırım çevreleri arasında bildirilen 500 milyon dolarlık anlaşma için Senato’da acil duruşma yapılmasını istedi. Senatörler, Senato’daki komiteleri yöneten Cumhuriyetçi liderlere gönderdikleri mektupta, Trump yönetimi yetkililerinin yeminli ifade vermesi gerektiğini belirtti.

Anlaşmanın kapsamı ve zamanlaması

Wall Street Journal’ın Ocak ayında yayımladığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan tarafından desteklenen Abu Dabi merkezli bir yatırım şirketi, Ocak 2025’te World Liberty Financial’ın yüzde 49 hissesini satın almak için anlaşma imzaladı. World Liberty Financial, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı bir kripto platformu olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: World Liberty Financial, Trump ailesiyle ilişkilendirilen bir kripto girişimi olarak anılıyor. Stabilcoin ise değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlıkları ifade ediyor.

Demokrat senatörler, bu anlaşmadan aylar sonra Trump yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri ile büyük çaplı bir silah ve yapay zeka çipi anlaşmasına imza attığını hatırlattı. Mektupta, ABD ulusal güvenlik yetkililerinin söz konusu çiplerin Çin’in erişimine açılabileceği yönündeki kaygılarına rağmen bu adımın atıldığı vurgulandı. Trump ise daha önce World Liberty anlaşmasından haberdar olmadığını söylemişti.

Kongre’nin, bildirilen yatırımın ayrıntılarını ve bu yatırımın Başkan Trump ile Trump yönetiminin sonraki adımlarını etkileyip etkilemediğini araştırma sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Demokratların öne çıkardığı kaygılar

Senatörler mektupta, gelişmeler zincirinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin Trump ailesinin kripto şirketine yatırım yaptıktan sonra ABD ulusal güvenliği pahasına başka ne elde etmiş olabileceği sorusunu gündeme getirdiğini yazdı. Bu çıkış, World Liberty Financial’ın faaliyetleri ile başkanlık kararları arasında olası bağları incelemeye yönelik son girişim olarak değerlendiriliyor.

Trump’ın kripto alanında daha gevşek düzenlemeleri savunması sürerken, hem destekçileri hem de eleştirmenleri Trump ailesinin genişleyen kripto çıkarlarının çıkar çatışması görüntüsü doğurduğunu dile getiriyor. Demokratlar ayrıca yönetimin, kripto hizmet sağlayıcılarını bazı finansal düzenlemelerin dışında bırakma ve Adalet Bakanlığı’nın kripto uygulama ekibini dağıtma adımlarından da rahatsızlık duyduklarını aktardı.

Daha önce atılan adımlar ve yeni başvurular

Mektuba Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Gary Peters, Dick Durbin ve Ron Wyden imza attı. Warren daha önce de Şubat ayında Hazine Bakanı Scott Bessent’e çağrı yaparak, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı anlaşmanın Yabancı Yatırımlar Komitesi tarafından incelenip incelenmemesi gerektiğinin değerlendirilmesini istemişti. Scott Bessent, ABD Hazine Bakanı olarak görev yapıyor.

Demokratlar bu yıl ayrıca, World Liberty Financial destekçilerinden Justin Sun hakkındaki dolandırıcılık davasının düşürülmesi kararına ilişkin olarak SEC Başkanı Paul Atkins’e baskı yaptı. Mayıs ayında ise Demokrat Senatör Peter Welch ile Temsilciler Meclisi üyesi Dave Min, Trump’ın af kararları hakkında inceleme başlattı. Bu dosyalar arasında Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao’ya verilen af da yer aldı.

Söz konusu af, Binance’in 2025’in başlarında Abu Dabi merkezli bir fondan 2 milyar dolarlık yatırım kabul etmesinin ardından geldi. Habere göre bu ödemenin, World Liberty Financial’ın stabilcoini USD1 ile yapılması kararlaştırıldı. Bu ayrıntı, Demokratların mektubunda dikkat çektiği daha geniş çıkar ilişkileri tartışmasının bir parçası olarak öne çıktı.