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Kripto Para

Wintermute, yaz likiditesi zayıflarken Bitcoin için 59.000 dolar seviyesini kritik destek olarak gösteriyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Wintermute, yaz likiditesi zayıflarken Bitcoin için 59.000 doları kritik destek olarak gösteriyor.
  • 📉 Opsiyon piyasası, önümüzdeki 24 saatte $BTC için 61.242 dolar ile 63.563 dolar aralığını fiyatlıyor.
  • 📊 Ether için beklenen kısa vadeli bant 1.606 dolar ile 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor.
  • 🌍 FED’in izlediği perşembe günkü PCE verisi ve ay sonundaki opsiyon vadesi, haftanın yönünü belirleyebilir.
Onur Atam
Onur Atam

Piyasa yapıcı şirket Wintermute’un tezgah üstü işlem masasına göre Bitcoin ve Ether, son dönemde görülen işlem aralıklarının alt bandına doğru geriliyor. Şirketin çarşamba günü paylaşılan notunda, geçen haftaki şahin FED mesajları ile İran kaynaklı haber akışının iki varlık üzerinde baskı oluşturduğu aktarıldı. Wintermute, kripto piyasasında likidite sağlayan önde gelen şirketlerden biri olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Piyasada kısa vadeli bant daralıyor
2 59.000 dolar seviyesi öne çıkıyor
3 Haftanın kalanında üç başlık izlenecek

Piyasada kısa vadeli bant daralıyor

Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar, önümüzdeki 24 saat için görece sınırlı bir hareket beklentisine işaret ediyor. Wintermute’un bir günlük straddle göstergesine göre Bitcoin için beklenen aralık 61.242 dolar ile 63.563 dolar, Ether için ise 1.606 dolar ile 1.694 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlama, Bitcoin’de yaklaşık %1,9, Ether’de ise %2,7 oranında bir oynaklığa karşılık geliyor.

Wintermute’un notunda, Bitcoin ve Ether’in son işlem aralıklarının alt sınırına yaklaştığı, piyasadaki yönün ise FED’in sıkı duruşu ile jeopolitik başlıklar arasında şekillendiği vurgulandı.

Şirketin değerlendirmesine göre piyasa zemini zayıflıyor. Tokenlar arasındaki korelasyonun yükselmesi, varlıkların kendi temel dinamiklerinden çok genel piyasa yönüyle birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Buna ek olarak yaz aylarına girilirken likiditenin inceldiği, spot Bitcoin ETF akımlarında ise yeni bir kurumsal talep işaretinin görülmediği belirtildi.

Varlık24 saatlik beklenen aralıkBeklenen hareket
Bitcoin61.242 dolar ile 63.563 dolar%1,9
Ether1.606 dolar ile 1.694 dolar%2,7

59.000 dolar seviyesi öne çıkıyor

Wintermute, mevcut baskının sürmesi halinde izlenecek ana seviyenin 59.000 dolar olduğunu kaydetti. Notta bu bölge, ayı piyasasının dip seviyesi ve aynı zamanda temel destek noktası olarak tanımlandı. Bu nedenle kısa vadeli baskının derinleşmesi durumunda piyasanın bu seviyeye yaklaşması yakından takip edilecek.

Şirket, 59.000 dolar seviyesini ayı piyasasının dip noktası olarak nitelendirirken, satış baskısının devam etmesi halinde bu bölgenin kritik destek olarak öne çıktığını belirtiyor.

Haftanın kalanında üç başlık izlenecek

Haftanın geri kalanında fiyatlamayı etkileyebilecek üç ana unsur bulunuyor. Bunlardan ilki, ABD ile İran arasında gündeme gelen barış anlaşmasının kalıcılığı. İkinci başlık, FED’in en yakından izlediği enflasyon göstergelerinden biri olan ve perşembe günü açıklanacak PCE verisi. Üçüncü unsur ise ay sonunda gerçekleşecek çeyreklik opsiyon vadesi.

Mini sözlük: PCE, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi olarak bilinen bir enflasyon göstergesidir. FED, fiyat baskılarının seyrini değerlendirirken bu veriyi politika kararlarında yakından izler.

Piyasa notunda, çeyreklik opsiyon vadesinin büyük pozisyonların taşınması ya da kapatılması sırasında fiyat hareketlerini büyütebileceği ifade edildi. Bu nedenle düşük likidite ortamında veri akışı ve jeopolitik gelişmelerle birleşen vadeli işlem etkisinin, hafta sonuna kadar oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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