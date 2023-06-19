Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Türkiye’de de Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Şok İddia: Dava Açılabilir mi?

Türkiye’de de Popüler Kripto Para Borsası Hakkında Şok İddia: Dava Açılabilir mi?

Özet

  • Crypto.com hakkındaki iddiaların sayısı artıyor.
  • Şimdi de borsanın dahili piyasa yapıcı takımına sahip olduğu aktarıldı.
  • Crypto.com ise bu ekibin içeriden bilgi almadığını iddia etti.
  • Piyasaya etkisi: nötr
14:00
19 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hem Binance hem de Coinbase kripto para borsalarına karşı açtığı davalar ile kripto para sektörüne dehşet saçtı. SEC’nin peşinde olduğu borsaların sayısının çok daha fazla olduğu iddia edilirken bunun hakkında net bir bilgi paylaşımı olmadı. Şimdi ortaya çıkan bir haber ise Crypto.com’un da benzer suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Crypto.com, Dikkat Çekici İddia ile Gündemde

Financial Times tarafından aktarılan bilgilere göre, dev kripto para borsası Crypto.com da dahili bir alım satım ekibine sahip olabilir. Financial Times, beş anonim kaynağa dayandırdığı haberinde, Singapur merkezli borsanın dahili alım satım ekiplerine sahip olduğunu aktarıyor. Buna ek olarak borsanın çalışanlara net talimat verdiği ve böyle ekiplerin olduğu iddiasının yalanlanmasının vurgulandığı da aktarılıyor. Dahili piyasa yapıcı faaliyetlerde bulunan borsalar daha önce SEC tarafından sert eleştirilmiş ve bazıları davalara da konu olmuştu.

Coinbase ve Binance borsalarına karşı açılan davalarda, dahili piyasa yapıcı modeli vurgulanmış ve dava dosyalarında bile kendine yer bulmuştu. Bu durum aslında kripto para sektöründe de ciddi tartışmalara yol açıyor. BitMEX ve Binance gibi kripto para borsaları, piyasada likidite konusunda üst seviyelerde yer almak için uzun süredir dahili piyasa yapıcı ekiplerine sahip olmak ile suçlanıyor. Rakip borsalar ise bunun çıkar çatışmasına yol açabileceğini belirtip, müşterilerin yapacağı alım satımlara karşı pozisyon açılmasının etik olmadığını vurguluyor.

Crypto.com, İddiaları Reddetti

Crypto.com ise konu hakkında bir açıklamada bulunup dahili piyasa yapıcı ekiplerin borsa ile etkileşimde olmadığını vurguladı. Konuyla ilişkili kişiler, FT’e verdiği demeçte söz konusu ekiplerin Crypto.com üzerinde alım satım yapmanın yanı sıra başka borsalarda da bunu devam ettirdiğini iddia etti.

Crypto.com ekibi ise borsa dahilinde işlem yapan dahili piyasa yapıcının, aynı üçüncü parti bir piyasa yapıcı gibi olduğunu ve içeriden bilgi alamadığını belirtti. Crypto.com aslında kendi kripto para birimi CRO ile de çok eleştirilmiş ve Binance’e benzetilmişti. Şimdi ise Crypto.com üzerindeki iddiaların sayısında bir artış oldu ve yatırımcılar merakla gelecekteki adımları bekliyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Binance’da Şok Üstüne Şok! Bu Ülke Faaliyetleri Sonlanıyor!
Sıcak Gelişme: Binance’da Şok Üstüne Şok! Bu Ülke Faaliyetleri Sonlanıyor!
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
Binance’den Tüm Kripto Para Yatırımcılarını İlgilendiren Son Dakika Duyurusu!
SEC Bu Sefer Sert Kayaya Çarptı: Dev Kripto Para Borsasından Sert Yanıt
SEC Bu Sefer Sert Kayaya Çarptı: Dev Kripto Para Borsasından Sert Yanıt
Binance ve SEC Anlaştı! İşte Anlaşmanın Detayları!
Binance ve SEC Anlaştı! İşte Anlaşmanın Detayları!
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
FDIC’den Uyarı Niteliğinde Mektup: Bir Borsa Daha Regülatörlerin Radarına Girdi!
FDIC’den Uyarı Niteliğinde Mektup: Bir Borsa Daha Regülatörlerin Radarına Girdi!
Binance’de Şok Gelişme! Hollanda Pazarından Çekildi!
Binance’de Şok Gelişme! Hollanda Pazarından Çekildi!
Binance’in Altcoin’inde Malumun İlamı! Yavaş Yavaş Ölüyor! Bir Basamak Daha Düştü!
Binance’in Altcoin’inde Malumun İlamı! Yavaş Yavaş Ölüyor! Bir Basamak Daha Düştü!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023