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Bugüne kadar kaynağı ZachXBT olan onlarca haber yayınladık ve hepsi dolandırıcıları hedef alıyordu. Bugün gündem yine ZachXBT fakat bu sefer hedef alınan bir akıllı söyleşme değil, kendisi. Kripto dünyasının en iyi on-chain dedektifi bugün kendisine açılan hakaret davasını duyurdu. Kripto para topluluğundan destek talep etti.

En İyi On-chain Dedektifi

Evet hali hazırda halka açık makaleler yayınlayan, mağdurlara yardımcı olan hatta analizleri dava dosyalarına giren ZachXBT bugün bizim bildiğimiz en iyi on-chain dedektifidir. Onunla aynı işi yapan çok fazla insan var. Bunların çoğu devletlerin mali suçları araştırma birimlerinde, FBI, DOJ gibi kurumlarda çalışıyor. Fakat ZachXBT bugüne kadar kripto yatırımcılarının paralarına göz diken kötü niyetli yüzlerce aktörü hedef aldı. Yaptığı şey tam anlamıyla kripto topluluğuna hizmetti.

Bugünse ciddi anlamda maddi gücü olan ve geçmişte suçladığı bir isim tarafından ödüllendiriliyor (!)

ZachXBT Dava Edildi

Dünyanın her yerinde bir davayı kazanmak için haklı olmanızdan daha önemli olan şey iyi bir avukatınızın hatta ordunuzun olmasıdır. ABD için bu iş daha da karmaşık hatta acımasız da diyebiliriz. Google’ın Earth ürünüyle alakalı kendisine açılan davanın belgeselini izlediniz mi? Mutlaka izlemelisiniz, yargılama giderleri sizin elde edeceğiniz tazminatı geçer ve patent hakkınızı savunamazsınız. Veya Kushner’lerin neler yaptığını inceleyin. ABD’de mali olarak güçsüz mağdurların haklı olma hakkı yoktur. Eğer karşılarında milyon/milyar dolarlık şirketler/isimler varsa kendilerini savunmaya cesaret de edemezler.

ZachXBT işlerin böyle yürüdüğünü bilen biri tarafından dava edildi. Veya en azından kendisi öyle iddia ediyor. Bugün yaptığı duyuruda 1 milyon dolara ulaşabilecek yargılama giderlerini karşılayamayacağını söyleyerek yardım kampanyası başlattı.

Davacı, “Machi Big Brother” takma adıyla da bilinen Jeffrey Huang ve davada ZachXBT’nin, Huang’ın kripto yönetim firması Formosa Financial’dan 22.000 ETH‘yi zimmetine geçirdiğini iddia eden 2022 tarihli bir gönderide karalayıcı ifadeler kullandığı iddia ediliyor.

Dava, makalenin kanıttan yoksun olduğunu savunuyor ve “davalının davacının sözde suç davranışına ilişkin iddialarının kategorik olarak yanlış olduğunu” belirtiyor. ZachXBT’nin makaleden tıklama çekerek, retweetleri teşvik ederek ve “davacının itibarı pahasına yaşam tarzını finanse etmek için ek ‘bağışlar’ çekerek” kişisel olarak kar elde etmeye çalıştığı belirtiliyor.

ZachXBT şunları söyledi;

“Dava temelsizdir ve ifade özgürlüğünü engellemeye yönelik bir girişimdir. Karşılık vermek ve ifade özgürlüğünü savunmak niyetindeyim. Bu konunun savunmasıyla ilgili 1 milyon USD’yi kolayca aşabilecek yasal masraflara yardımcı olmak için bağış adresi oluşturdum. Anladığım kadarıyla Machi çok zengin. Ben değilim. Parasını beni susturmak için kullanıyor. Bunun olmaması ve gerçeğin hayatta kalması için sizden yardım istiyorum.”

Cüzdan adresini Twitter‘da yayınladı ve Etherscan’a göre şimdiye kadar 83.900 dolar toplayabildi.