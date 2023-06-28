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Kripto para yatırımcıları Kasım ayında yaşadıkları kaosun ardından yeni yılı heyecanla girdi ve aradıklarını buldular. Mayıs ayında fiyatlar güneye koşsa da Haziran kötü sürprizinin ardından birçok güzellik getirdi. Şimdi Haziran ayının sona ermesine iki gün kalmışken makro gurusu kripto yatırımcılarını uyarıyor.

Kripto Paralar Artar Mı?

Eski Goldman Sachs yöneticisinin son piyasa değerlendirmesi heyecan vericiydi. Makro Gurusu kripto para birimlerinin Üstel Çağ hisse senetleri ve teknoloji şirketi hisse senetleri olarak adlandırdığı hızlı yükselen varlıklar arasında farkını hissettireceğini düşünüyor. Ona göre kripto bunları da geçecek ve en fazla yükselen varlıklardan olacak.

“Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana, bu yarıştaki (değer kaybı ve likidite döngüsü) en hızlı iki atın önce kripto, ardından Üstel Çağ hisse senetleri ve daha sonra teknoloji olacağını öne sürmüştük. Evet bu oldu.”

Pal ayrıca, riskli varlıklarda yükselişe geçen yatırımcıların yüzdesini gösteren bir metrik olan ABD Yatırımcı İstihbarat Duyarlılığı Anketi’ne de dikkat ediyor.

“Başka bir uzun vadeli grafiğe bakıldığında, duyarlılık ölçütleri de son derece depresif olmaya devam ediyor bu göstergede hisse senetleri için stratejik alım sinyali Ocak ayında geldi. Buraya kadar her şey yolunda.”

Pal buna göre fiyatların halen gidebilecek yolu olduğunu söylüyor.

2023 Kripto Para Tahmini

Makro guruya göre, borsa 2023’ü başlatan büyük ralliden sonra yakında bir düzeltme görebilir, ancak tarihsel olarak kriptoda dalgalanmaları tetikleyen piyasa likiditesinin artacağını tahmin ediyor. Önümüzdeki dönemde kurumsal kripto yatırım kanallarının da genişlemesiyle beklediği ortamda çok daha hızlı bir yükseliş dönemi yaşayabiliriz.

“Kısa vadede, NDX (Nasdaq) küresel likidite koşullarına karşı aşırı alım bölgesine girdi ve düşük seviyelerden %40’lık korkunç ralliden kısa bir süre sonra bir düzeltme için muhtemelen gecikti… ancak anlaşılması gereken EN ÖNEMLİ nokta likiditenin artmaya devam edeceğidir.”

Makro uzmanı daha önce yeni bir boğa döngüsünün Ekim ayında resmen başladığını söylemişti. Bu yıl için de kripto paralarda sürekli yeni zirvelerin gelmesini bekliyor.