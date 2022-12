Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz Mayıs ayına baktığımızda kripto paraları diken üstünde bulunuyordu. Her şeyin hangi yöne gideceği düşünülürken bir anda inanılmaz bir etki yaratacak çöküş gerçekleşti. Başında Do Kwon’un bulunduğu Terra Luna kripto dünyasının en büyük facialarından birini yaşadı. Stablecoin’i olan UST ile altcoin’i olan Luna tarihte görülmememiş bir düşüşe ev sahipliği yaptı. Tüm bu yaşananların ardından gelinen noktada Do Kwon konumsal olarak kayıplara karıştı ama yatırımcıları coin’i terk etmedi ve hala onu ayakta tutmaya çalışıyor.

Terra Classic’te Son Durum

Terra Classic (LUNC) şu anda 0.000166 dolardan işlem görüyor ve son 7 günde %5,88 ve son 30 günde %8,55 değer kaybetti. LUNC’un fiyatı bir yıl içinde kademeli bir düşüş gösterdi. CoinMarketCap’e göre son 60 günde %39,49, son 90 günde %54,40 ve yıllık oranına bakıldığında %100,00 oranında düşmüştü.

Fiyatların dibe yakın olduğuna şüphe yok. Bununla birlikte, birçok kişi bir sonraki boğa koşusunda gelgitlerin tersine döneceğine ve LUNC’un 1 doları geçeceğine inanıyor. Kripto fiyat tahmin platformu Wallet Investor’a göre, LUNC olumlu bir görünüme sahip. Yapay zeka analiz uygulaması, mevcut verilere dayanarak LUNC fiyatlarının yakın gelecekte hızla yükseleceğini öngörüyor.

1 Dolara Ulaşırsa Ne Kadar Para Kazanırsınız?

Önümüzdeki yıllarda 1 dolara ulaştığını varsayalım. Böylesine büyük bir topluluğun desteğiyle, bu varsayım yanlış olmayabilir. Daha önce Bitcoin’de gördüğümüz gibi, çok sayıda insan bir şeyi destekliyorsa, değeri şüphesiz artabilir. O halde soru, bugün LUNC’a X miktarda yatırım yaparsanız ne kadar para kazanacağınız olacak. Diyelim ki LUNC’a mütevazi bir miktar denilebilecek 100 dolar yatırdınız.

Bugünün fiyatı olan 0,000166 dolara göre 602409,63 LUNC coin’e sahip olacaksınız. Ve Terra Classic önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 dolara ulaşırsa, 100 dolarınız 602.409 dolar olacak ve sizi sadece 100 dolara hiç görmediğiniz kadar zengin yapacak.

Evet, buna bağlı bir riskler de bulunuyor ve işler ters giderse bu 100 doları kaybedebilirsiniz. Neredeyse yatırımınızdan yaklaşık 6024 kat getiri (ROI) elde edebilirsiniz. Benzer şekilde, bugün 1000 dolar değerinde LUNC coin satın alırsanız, yaklaşık 6.024.096 coin’e sahip olacaksınız. LUNC 1 dolar seviyesine ulaşırsa potansiyel olarak 6.024.096 dolar kazanabilirsiniz.

Bakıldığına, kripto dünyası bugüne kadar pek çok mucizeye ev sahipliği yaptı. LUNC gibi coin’lerin nereye gideceği pek kestirilebilir olmasa dahi yatırımcıların bu tarz altcoin’ler üzerinde bulunan umutları hep var olacakmış gibi görünüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.