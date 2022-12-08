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Terra Classic Ve USTC Hayata Tutundu! Son Gelişmeler Fiyatı Nereye Götürecek?

Terra Classic Ve USTC için resmen bir dönüm noktası yaşanıyor. SBF'nin çöküş ile ilgili araştırılmaya başlaması olumlu hava yarattı.
21:40
8 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Terra Classic (LUNC) ve USTC, federal savcıların Terra-LUNA krizi için Sam Bankman-Fried’ı soruşturmaya başlamasıyla birlike hareketli bir dönemden geçiyor. Terraform Labs’ın Terra Station’a desteğini sona erdirmesi nedeniyle oluşan büyük FUD, Terra Classic’in (LUNC) hayatta kalmasını riske attıktan sonra, topluluk nihayet bir tutunacak nokta bulmuş gibi görünüyor. Terra Classic blok zinciri tokenleri LUNC ve USTC son 24 saat içinde sırasıyla %6 ve %20’nin üzerinde yükseliş gösterdi.

Terra Classic (LUNC) Ralliye Başladı Mı?

Terraform Labs, merkeziyetsizliği daha da iyileştirmek için Terra ve Feather/Alliance zincirleri arasındaki çapraz zincir işbirliğinin bir parçası olarak Terra Station’dan yeni bir Station cüzdanına geçiş yapıyor. TFL, geliştirici grubu Terra Rebels’tan Cosmos zincirlerini destekleyen yeni Station ile uyumlu hale gelmek için Terra Classic zincirinde birkaç L1 değişikliği yapmasını istedi.

Ancak Terra Rebels, topluluğun bunun yerine Rebel Station’a geçmesini sağlamak için bir topluluk havuzu harcama teklifi sundu ve bu da toplulukta paniğe neden oldu. Terra Rebels, LUNC topluluğunun TFL ve Do Kwon’dan ayrılma amacını Terra Classic Revival yol haritasında zaten paylaşmıştı.

Son olarak Terra Rebels, Rebel Station’a odaklanmak için Terra Station desteğini sonlandırdığını duyurdu ve geliştirici grubu TerraCVita’nın bundan sonra Terra Station desteğini üstleneceğini belirtti. Hem Terra Station hem de Rebel Station, TFL’nin LCD’yi güncelleyememesi nedeniyle 1.0.4 yükseltmesinin neden olduğu ağ kesintilerinden sonra artık normal çalışıyor. 1.0.4 yükseltmesi, geliştiriciler IBC kanallarını yeniden açarken doğrulayıcıları ve kripto borsalarını hazırlıyor.

SBF Araştırması Fiyata Yansıdı

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’in FTX ve Alameda’nın Terra-LUNA krizine neden olup olmadığına ilişkin bir piyasa manipülasyonu soruşturmasıyla karşı karşıya kalması, tüm Terra token’larında bir toparlanmaya yol açtı. Terra’nın kurucu ortağı Do Kwon, Mayıs ayında yaşann UST çöküşünün arkasında SBF ve Genesis’in olduğuna inanıyor.

Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %6’nın üzerinde yükseldi ve mevcut fiyat 0,00017 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı 0,0001628 dolar ve 0,0001737 dolar oldu. Ayrıca, SBF’nin Terra-LUNA krizindeki rolüne ilişkin devam eden soruşturmanın ortasında TerraClassicUSD (USTC) fiyatı% 20’nin üzerinde yükseldi. Bunun yanı sıra, Terra (LUNA) fiyatı son 24 saatte %5’in üzerinde sıçradı ve mevcut fiyat 1,64 dolardan işlem görüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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