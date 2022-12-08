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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 17.200 dolardan alıcı buluyor. Fiyat aniden 17.000 doları geçti. Yatırımcılar yarın açıklanacak olan ÜFE verisinden önce daha fazla kayıp beklerken Bitcoin onlara bir sürpriz yaptı. Eğer hareket kalıcı olursa altcoinlerin birçoğunda %10’u aşan kazançlar görülebilir. Peki yükselişin arkasında ne var?

Bitcoin Neden Yükseliyor?

En eski ve en büyük kripto para olan Bitcoin gün içinde 16.700 dolarlı seviyeleri ziyaret ettikten sonra ABD borsalarının pozitif açılışıyla gelen desteğin ardından 16.900 bölgesine tırmandı. Birkaç dakika önce de 17.200 doları geçti. Dolar endeksi 104,79’a düştü, Nasdaq 100 ise %1,4+ artışla güne devam ediyor. Bitcoin fiyatındaki artış 21:46 itibariyle %2,57’ye ulaştı ve fiyat 17.216 dolarda bulunuyor.

Yaklaşan Fed toplantısıyla volatilitenin artacağı beklentisi oluşmuştu. Her toplantı öncesinde Bitcoin önce ciddi yükseliş veya düşüş yaşıyor sonrasında da tam tersi yöne hareket ediyor. Bu toplantıya dair beklentiler yüksek. Fed artık ayağını gazdan yavaşça çekiyor ancak araba halen gitmeye devam ediyor. Faizlerdeki artış hızı düşecek olsa da faizlerin artmaya devam edeceğine dair açıklamaların yapılması bekleniyor. Bugün yaşanan yükselişin temelinde 105 seviyesinden gevşeyen dolar endeksi ve ABD hisse senedi piyasalarındaki hafif toparlanma var. Fed’in önceki toplantıya göre daha güvercin bir duruş benimseyeceğine dair beklentiler eğer fiyatlanmaya devam ederse 18.300 doları hedefleyen bir hareket görebiliriz.

Kripto Para Yatırımcıları Dikkat

Bugün detaylarını paylaştığımız bir CrytoQuant analizi vardı. Bitcoin balinaları son 17 ayda 350.000’i aşkın BTC’yi borsalara boşalttı. Ancak henüz toplamaya başlamadılar. Bu bize yaşanan yükselişlerin kısa vadeli ayı rallileri olarak kalabileceğini söylüyor. Öte yandan birçok on-chain indikatör dip bölgede yani eğer uzun vadeli yatırımcıysanız endişelenmeniz gerekmez. Ancak Binance CEO’sunun da söylediği gibi “haftaya ihtiyacınız olacak kripto parayla” bu yükselişlerde giriş yapıyorsanız birkaç ay canınız sıkılabilir.

3 yıllık dönemlerde Bitcoin’in yatırımcısına ciddi kazançlar getirdiğini bekliyoruz. Piyasadaki belirsizlik yatırımcıları tedirgin ediyor ancak yükselişi kaçırma korkusu da artmaya başladı. Fiyatın 17.000 doları aşmasıyla gelen girişler ani düşüşlerle “duygularına kapılıp trade yapan” yatırımcıları tuzağa düşürebilir. Önümüzdeki haftalar kritik ve özellikle altcoinlerde yüksek risk almanız size kayıp getirebilir.