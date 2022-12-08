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Popüler kripto para projesi WAVES bugün yaşanan düşüşün ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar!

“Yanlış Anlaşılmaları Önleyeceğiz!”

Kripto para şirketi yaşanan ciddi fiyat düşüşünün ardından açıklamalarında mevcut piyasa koşullarına dikkat çekerek WAVES ve USDN arasındaki bağ ile ilgili yanlış anlaşılmaları önlemek adına sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Şirket açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut piyasa koşulları ışığında, Upbit ve Bithumb’ın ortak durum tespiti gerekliliklerinin farkındayız. Araştırmalarında onları tam olarak desteklemek ve WAVES ile USDN arasındaki ilişkiyle ilgili ciddi ve açıkça zarar verici yanlış anlamaları ortadan kaldırmak için ekipleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz. İki haftalık soruşturma süresi içinde bir çözüme ulaşacağımızdan son derece eminiz.

Bununla birlikte Upbit ve Bithumb’un açıklamalarında WAVES fiyatının USDN düşüşü nedeniyle volatilite yaşanmasının yanlış olduğunu ve iki projenin de birbiriyle bağı olmadığını vurguladı. WAVES’in resmi web sitesinde yapılan açıklamalarda şunlar belirtildi:

Upbit ve Bithumb yaptıkları açıklamaya göre, WAVES fiyatının USDN düşüşü nedeniyle dalgalı hale gelebileceğine inanıyor. Ancak USDN, WAVES’i teminat olarak kullanan Waves blok zinciri üzerine inşa edilmiş ayrı bir proje; özünde WAVES token’a bağlı değil. USDN’nin WAVES fiyatını doğrudan etkilemesinin tek bir yolu var. WAVES’i sözleşmeden kullanmak ve WAVES’i piyasada satmak.

USDN ve WAVES Arzı

WAVES web sitesi üzerinden yatırımcılara yaptığı duyuruda, yanlış anlaşılmaların önüne geçileceğini ve token ile alakalı endişelerin yersiz olduğunu belirterek son olarak şu ifadelere yer verdi: