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  •   20 Harika DAO Fikri Verdi! Binance Borsasındaki Kripto Paraya Dikkat!

20 Harika DAO Fikri Verdi! Binance Borsasındaki Kripto Paraya Dikkat!

Bu 20 fikir bize DAO'ların nasıl bir şeye dönüşeceğine dair önemli pencereler açacak.
22:40
8 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük 200 kripto para arasında olan bir altcoin bugün 20 harika fikir birden açıkladı. Kripto para kışı birçok altcoin için aslında bir fırsat oldu. Fiyat endişelerini bir kenara bırakıp kendilerini geliştirmeye odaklanan girişimler bunun meyvelerini bir sonraki boğa sezonunda toplayabilir. Peki hangi altcoin ne müjdeler açıkladı?

Aragon (ANT) Müjde Verdi

Yeni aragonOS üzerine inşa edilecek DAO odaklı 20 dApp türü için bir duyuru yayınlayan Aragon (ANT) hızla bunları inşa etmek istiyor. Ayrıca geliştiricileri ekosistemlerinde inşa edilecek yeni projelerde görev almaya hatta açık kaynak olarak bu geliştirmeleri üstlenmeye çağırıyor. Yeni aragonOS geleceğin modüler, esnek ve sürekli gelişen organizasyonlarına olanak tanıyor. Yalın ve hafif bir protokoldür, böylece verimli ve kolay bir şekilde DAO odaklı çözümler geliştirilebiliyor. Eğer geliştiricilerden yeterli talep gelmezse yani bunlar bağımsız olarak geliştirilmezse işe Aragon ekibine düşecek.

Peki heyecan verici 20 fikir ne?

  • Özel DAO: “Benzersiz yönetişim mekanizmalarından güvenlik önlemlerine veya hazine yönetimi tekniklerine kadar her yerde, özel DAO’nuzu uygun gördüğünüz şekilde oluşturabilirsiniz.”
  • Oy delegasyonu DAO çerçevesi: “DAO’ların kendi teknoloji yığınlarına otomatik sona erdirme gibi ekstra özelliklere sahip yetkilendirilmiş oylamayı kolayca ekleyebilmelerini sağlayan basit ve hafif bir DAO çerçevesi hayal ediyoruz. DAO’lar daha sonra farklı bir yönetişim mekanizması kullanmak isterlerse bunu çıkarabilirler”.
  • NFT Oylama Sistemi
  • Otomasyon Sistemleri
  • DAO Token Kapıları
  • Lens, Reddit veya Mirror topluluklarınız için iş birliği araçları
  • DAO katılımcıları için ödeme akışları
  • Yatırım DAO: “DAO’nun operasyonları için gerekli olan eklentilere yönelik izinleri sorunsuz bir şekilde yönetmek için yeni aragonOS’un üzerine bir yatırım DAO çerçevesi oluşturun. Bir DAO’nun hazinesini doğrudan Aave, Lido ve Uniswap gibi DeFi oyuncularıyla entegre eden bir çerçeve hayal edin. Ya da önerilen yatırımın ne kadar olduğuna bağlı olarak birden fazla karar alma akışı oluşturun, böylece gerektiğinde hızlı hareket edebilirler.”
  • Birden fazla sahip ve güvenlik önlemi sağlayan eklentilere sahip akıllı cüzdan
  • DAO-2-DAO: “DAO-2-DAO yeni B2B olacak. Ancak DAO’lar arasında sözleşmeler olmadan, her iki kuruluş arasında teklifleri ve token takaslarını nasıl güvenle gerçekleştirebilirsiniz? Sözleşme olmadan, bir DAO diğer DAO’nun tokenını alabilir ve kendi tokenını göndermeyerek anlaşmanın kendi tarafını yerine getirmeyebilir.”
  • Teklif arama ve keşif platformu
  • DAO on-chain istatistik çözümleri
  • Otomatik DeFi stratejisi çözümleri
  • Legal DAO Framework’ler
  • SubDAO izin yönetimi
  • Sağlık kartlarını delege edin: “Delegeler için Linkedin tipi bir ürün, DAO’ların DAO’larını kimin yönettiğini ve token sahiplerinin kime oy verdiğini daha iyi anlamalarına da yardımcı olabilir. DAO üyelerinin kimi temsil edeceklerini daha iyi anlayabilmeleri için zincir üzerindeki itibarlarını paylaşan profesyonel delegelerden oluşan bir ağ hayal edin!”
  • Gizliliği koruyan üretkenlik araçları
  • Cüzdanlar belirli eylemleri gerçekleştirdiğinde POAP’ların veya tokenlerin otomatik olarak teslim edilmesi çözümleri
  • Bounty ve proje yönetim yazılımı – web3’ün Jira’sı
  • ZK rollup’larında zincir dışında saklanan ve izinler verilerek erişilen özel bilgiler

Bazı öneriler için Aragon öneri detayları paylaştı, tırnak içindeki açıklamalar kendi yorumlarıdır.

Aragon (ANT)

Akıllı sözleşmeler için altyapı sağlayan platformların geliştiricilere sundukları ortam yetenekleri son derece önemlidir. Örneğin Cardano bu eksikliğinden dolayı ciddi sorunlar yaşıyor. Ancak Aragon ekibi aragonOS ile oldukça geniş yeteneklere sahip bir ortam sunuyor. Bu daha fazla geliştiricinin işe yarar uygulamaları burada inşa ederek Aragon’un daha da büyümesini destekleyebileceği anlamına geliyor.

Üstelik bson derece niş bir alanda altyapı sunuyor. Onun işin DAO odaklı protokollere ortam sağlamak ve bunu kolaylaştırmak. Yukarıdaki örnek projelerde de veriler fikirler DAO odaklı yapılabilecek şeylerin ne kadar fazla olduğunu gösteriyor. Web3 ve DAO’lar önümüzdeki yıllarda daha fazla hayatımızda olacak. Bir DAO merkezi olmak isteyen Aragon (ANT) iyileştirdiği altyapısı sayesinde bu büyümeden faydalanabilir.

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