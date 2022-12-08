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2018’de Doğru Tahmin Etti! Tahminci Analistten Bitcoin’de Dip Yorumu!

2018 yılı ayı sezonu piyasasında tahminlerinde yanılmayan analist Bitcoin'in (BTC) dip seviyesi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu!
23:40
8 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 yılında yaşanan derinlemesine düşüşte lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) dip seviyesini doğru bir şekilde tahmin eden geniş çapta takip edilen bir kripto stratejisti, Bitcoin adına iddialı tahminlerde bulundu.

Bitcoin Görüşü

Kıdemli kripto para analisti SmartContracter Twitter üzerinden 216.500 takipçisine, piyasa değerine göre en iyi kripto para biriminin önümüzdeki altı ay içerisinde ayı piyasasının dibini bulması gerektiğine inandığını açıkladı. Uzman analiste göre, eksik olan tek şey aylarca süren temel nokta fiyatlama sistemi ve ardından bir birikim aşaması. Temel nokta fiyatlama sistemi genellikle bir boğa döngüsünden hemen önce, hacimdeki düşüşün eşlik ettiği bir kripto para biriminin fiyatını konsolidasyonu anlamına geldiği belirtiliyor. Kıdemli isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bitcoin grafiklerini inceliğimde dip seviyelere yakın olduğumu düşünüyorum, henüz tam olarak orada değiliz ama yakınız. Şu anda tek eksiğimiz, çok aylı dayanak ve birikim. En iyi tahminim, yaklaşık altı aylık birikimden bir düşüşün daha gerçekleşmesi.

Bu haftanın başlarında önde gelen analist, BTC’nin 15.000 dolar fiyat seviyesinin altında yeni ayı piyasası dip seviyelerine ulaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ethereum Yorumu

Uzman isim Bitcoin tahminin ardından önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’u (ETH) ele alıyor. Lider akıllı sözleşme platformunun fiyatının 2023 yılı başlangıcından önce 1.170 dolar seviyesine düşeceğini öngördüğünü ve ETH’de uzun pozisyonları olanlar için bir fırsat bölgesi olarak göründüğünü belirtti. SmartContracter Ethereum açıklamalarında şunları söyledi:

ETH’da yatırımcıların dikkatli olması gerekir. Bence mevcut konumda yatırımcıların kar alma süreci biraz uzayabilir. Hatta kripto para biriminin fiyatı, Aralık ayının en düşük seviyesi olan 1.170 dolara kadar gerileyebilir. Bu seviyenin gelmesiyle yeni düşüşler birbirini takip edebilir. Ancak gelecek düşüşlerin uzun vadeli ETH holder’ları adına iyi bir fırsat olabilir.

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