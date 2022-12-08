Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Dakika: ABD’den Kripto Para Şirketlerine Kritik Uyarı!

ABD'den kripto para alanına yeni hamle! Halka açık şirketlere yönelik kripto para kılavuzu yayınlanacak! İşte ayrıntılar!
23:43
8 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketlerin kripto para birimleri ile ilgili herhangi bir firmayla iş yapıp yapmadıkları da dahil olmak üzere kayıplarını inceleme ve açıklama çağrısında bulundu.

ABD’den Kritik Çağrı!

ABD’deki halka açık şirketlerin açıklamalarını denetleyen düzenleyici kurum, bu yıl meydana gelen ABD’deki halka açık şirketleri denetleyen düzenleyici kurum, kılavuzun bu yıl meydana gelen “kripto varlık piyasası katılımcıları arasındaki son iflaslar ve mali sıkıntılardan” kaynaklandığını belirtti. SEC açıklamalarında ek olarak şunları söyledi:

Şirketler, açıklama yükümlülüklerini yerine getirirken, iş tanımları, risk faktörleri ve yönetimin tartışma ve analizi de dahil olmak üzere, genel olarak dosyalarında kripto para birimleri piyasasındaki gelişmeleri ele alma ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır.

Bununla birlikte SEC halka açık şirketlerin, mevcut piyasa koşullarından dolayı sıkıntı süreçlerden geçen kripto para şirketleriyle herhangi bir ilişkisi olup olmadığını açıklamaları gerektiğini belirtti. SEC açıklamalarında konu hakkında şunları vurguladı:

Halka açık şirketler, iflas başvurusunda bulunan, aşırı itfalar veya kripto para birimlerinden geri çekilme yaşayan, müşterilerin hesaba katılmamış kripto paralarını muhafaza eden ve kurumsal uyum başarısızlıkları yaşayan şirketlerle doğrudan veya dolaylı ilişkileri olup olmadığını açıklamalıdır. Buna ek olarak, şirketler belirli firmaların iflaslarının işlerini nasıl etkilediğini ve şirketin müşterilerinin kripto para birimlerini korumak adına önlemler alması gerektiğini duyurmalıdır.

Kılavuz Yayınlanacak!

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haber, FTX’in çöküşünün kripto para piyasalarında finansal korkulara yol açmasının yanı sıra SEC’in inceleme kapsamının artmasının ardından geldi. Ayrıca halka açık şirketlerin kripto para birimleri hakkında uyması gereken yönergeyi ve kamuoyuna bildirmesi gerek bilgilere yönelik kılavuzun SEC’in resmi web sitesinde yayınlanacağı belirtildi. Terra’nın (LUNA) çöküşüyle başlayan iflas silsilesi son olarak bilinen bir kripto para borsası olan FTX’in çöküşü ile devam etti. Yaşanan art arda çöküşlerin farklı bir etkisi olacak mı henüz bilinmiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Senatörler Savaşa Mı Hazırlanıyor? Kripto Paralarla İlgili 9 Soru!
Senatörler Savaşa Mı Hazırlanıyor? Kripto Paralarla İlgili 9 Soru!
Son Dakika: Yeniden 17.000 Dolar! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Son Dakika: Yeniden 17.000 Dolar! Bitcoin Neden Yükseliyor?
Meşhur Kripto Analistinden 2 Boğa Sinyali!
Meşhur Kripto Analistinden 2 Boğa Sinyali!
Kripto Paralar Mevcut Yasalara Tabi Olacak!
Kripto Paralar Mevcut Yasalara Tabi Olacak!
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Ayı Sezonu Bu Gelişmeyle Sona Erecek! Kripto Paralar Düşüşe Devam Edebilir!
Kripto Boğası Ne Zaman? Binance Eski Baş Strateji Sorumlusu İddialı!
Kripto Boğası Ne Zaman? Binance Eski Baş Strateji Sorumlusu İddialı!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
2023 Kripto Para Tahminleri! 2023 Bitcoin Hedefi!
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Dev Borsanın Tahminleri! 2023 Altcoinler Ne Olacak?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
Güncel NFT Haberleri
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Kripto Para Projesinden Teknoloji Devi Apple’a Komisyon Resti!
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022