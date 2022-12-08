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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), halka açık şirketlerin kripto para birimleri ile ilgili herhangi bir firmayla iş yapıp yapmadıkları da dahil olmak üzere kayıplarını inceleme ve açıklama çağrısında bulundu.

ABD’den Kritik Çağrı!

ABD’deki halka açık şirketlerin açıklamalarını denetleyen düzenleyici kurum, bu yıl meydana gelen ABD’deki halka açık şirketleri denetleyen düzenleyici kurum, kılavuzun bu yıl meydana gelen “kripto varlık piyasası katılımcıları arasındaki son iflaslar ve mali sıkıntılardan” kaynaklandığını belirtti. SEC açıklamalarında ek olarak şunları söyledi:

Şirketler, açıklama yükümlülüklerini yerine getirirken, iş tanımları, risk faktörleri ve yönetimin tartışma ve analizi de dahil olmak üzere, genel olarak dosyalarında kripto para birimleri piyasasındaki gelişmeleri ele alma ihtiyacını göz önünde bulundurmalıdır.

Bununla birlikte SEC halka açık şirketlerin, mevcut piyasa koşullarından dolayı sıkıntı süreçlerden geçen kripto para şirketleriyle herhangi bir ilişkisi olup olmadığını açıklamaları gerektiğini belirtti. SEC açıklamalarında konu hakkında şunları vurguladı:

Halka açık şirketler, iflas başvurusunda bulunan, aşırı itfalar veya kripto para birimlerinden geri çekilme yaşayan, müşterilerin hesaba katılmamış kripto paralarını muhafaza eden ve kurumsal uyum başarısızlıkları yaşayan şirketlerle doğrudan veya dolaylı ilişkileri olup olmadığını açıklamalıdır. Buna ek olarak, şirketler belirli firmaların iflaslarının işlerini nasıl etkilediğini ve şirketin müşterilerinin kripto para birimlerini korumak adına önlemler alması gerektiğini duyurmalıdır.

Kılavuz Yayınlanacak!

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen haber, FTX’in çöküşünün kripto para piyasalarında finansal korkulara yol açmasının yanı sıra SEC’in inceleme kapsamının artmasının ardından geldi. Ayrıca halka açık şirketlerin kripto para birimleri hakkında uyması gereken yönergeyi ve kamuoyuna bildirmesi gerek bilgilere yönelik kılavuzun SEC’in resmi web sitesinde yayınlanacağı belirtildi. Terra’nın (LUNA) çöküşüyle başlayan iflas silsilesi son olarak bilinen bir kripto para borsası olan FTX’in çöküşü ile devam etti. Yaşanan art arda çöküşlerin farklı bir etkisi olacak mı henüz bilinmiyor.