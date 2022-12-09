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  •   Dava Sayısı Artıyor: FTX Eski CEO’su SBF Şimdi Ne Yapacak?

Dava Sayısı Artıyor: FTX Eski CEO’su SBF Şimdi Ne Yapacak?

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'a (SBF) karşı açılan davaların sayısı, kripto imparatorluğunun çöküşünden bu yana artıyor.
12:33
9 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 4 Dakika

Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried‘a (SBF) karşı açılan davaların sayısı, kripto imparatorluğunun çöküşünden bu yana artıyor. Elde edilen son bilgilere göre, kriptonun eski “beyaz şövalyesi”, FTX’in iflasından bu yana açılan yedi toplu davada kendisini sanık olarak buluyor.

Bu davaların, FTX ve SBF’i inceleyen, federal savcılar tarafından bildirilen piyasa manipülasyonu soruşturması ve Federal Seçim Komisyonu’nun Bankman-Fried’ın Cumhuriyetçi Parti’ye yaptığı kara para bağışlarına yönelik muhtemel soruşturması gibi çok sayıda inceleme ve soruşturmadan ayrı olduğunu belirtmekte fayda var.

11 Kasım’dan bu yana Sam Bankman-Fried aleyhine açılan toplu davalara bir göz atalım:

  • 7 Aralık – Podalsky ve Bankman-Fried: Gregg Podalsky ve diğer dört kişi tarafından açılan bu toplu dava, Golden State Warriors, Bankman-Fried ve çok sayıda diğer FTX yöneticisini, deneyimsiz yatırımcıları kar getiren hesaplar şeklinde kayıtsız menkul kıymetler satın almaya “hileli” bir şekilde teşvik ederek müşterilerin milyarlarca dolar kaybetmesine neden olmakla suçluyor. Davada adı geçen diğer ünlüler arasında Tom Brady, Kevin O’Leary, Stephen Curry, Trevor Lawrence ve Shaquille O’Neal yer alırken Podalsky davanın jürili olarak görülmesini talep ediyor.
  • 5 Aralık – Jessup ve Bankman-Fried: FTX müşterisi Michael Elliott Jessup; Bankman-Fried, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ve diğer FTX yöneticilerine karşı dolandırıcılık, sebepsiz zenginleşme ve dönüştürme suçlamalarıyla bir toplu dava açtı. Hukuki davalarda sebepsiz zenginleşme, yasaların adaletsiz olarak gördüğü durumlarda bir kişinin diğerinin zararına zenginleştiği durumları ifade ediyor. Davanın bir jüri tarafından görülmesini de talep eden Jessup, FTX‘te fon bulunduran müşterilerin kripto varlıklarına haklı olarak sahip olduklarını ve sanıkların bu varlıkları Alameda Research’e yetkileri olmadan devrettiklerini iddia ediyor.

  • 2 Aralık – Hawkins ve Bankman-Fried: Kaliforniya’da açılan bu dava, borsada fonları bulunan bir FTX müşterisi olan Russell Hawkins tarafından benzer durumdaki herkes adına açılan bir toplu dava ve müşterilerin haksız ve aldatıcı uygulamalarla yanlış yönlendirildiğini iddia ediyor. Davalılar arasında Bankman Fried ve diğer FTX yöneticilerinin yanı sıra FTX’in mali durumunun iyi olduğuna dair onaylı raporlar düzenleyen Armanino ve Prager Metis muhasebe firmaları da yer alıyor.
  • 23 Kasım – Pierce ve Bankman-Fried: FTX müşterisi Stephen Pierce, Hawkins davasıyla aynı sanıklarla Kaliforniya’da Bankman-Fried’ı “tarihin en büyük dolandırıcılarından biri” olmakla suçlayan ve “kendisinin ve yakın çevresinin bu varlıkları kendi özel yatırımlarını ve çeşitli kişisel gereksiz harcamalarını finanse etmek için bir rüşvet fonu olarak kullandığını” iddia eden bir toplu dava açtı. Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act’ın (RICO) ihlal edildiğini iddia eden davacı (Pierce) tarafından da bir kez daha jüri talep edildiği görülüyor. Racketeering, faillerin sürekli olarak kar elde etmesini sağlayan yasadışı koordineli bir plan veya operasyonun kurulduğu bir organize suç türü olarak tanımlanıyor.

  • 21 Kasım – Kavuri ve Bankman-Fried: FTX müşterisi Sunil Kavuri, Florida’da Podalsky ve Bankman-Fried davasına benzer bir toplu dava açtı. Davalı listesinde FTX’i destekleyen veya başka bir şekilde tanıtan ünlüler veya tanınmış kişiler yer alıyor ve iddiaya göre bu kişiler şirkete yaptıkları ödemeleri veya şirketteki paylarını açıklamıyorlar. Kavuri’nin FTX’in müşterileri çekmek ve ilgi uyandırmak amacıyla hileli bir şekilde menkul kıymet olarak sunulan kayıtsız menkul kıymetleri tanıttığını iddia ettiği bu dava, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun da yakından takip edebileceği bir dava olarak görülüyor.
  • 20 Kasım – Lam ve Bankman-Fried: Hong Kong’da ikamet eden ve FTX müşterisi olan Elliot Lam, Kaliforniya’da açılan bir başka toplu davada Bankman-Fried, Ellison ve Golden State Warriors’ın Kaliforniya’nın yanlış reklam ve haksız rekabet yasalarını ihlal ettiklerini ve ayrıca hileli gizleme ve sivil komplo yaptıklarını iddia eden davacı olarak karşımıza çıkıyor.
  • 15 Kasım – Garrison ve Bankman-Fried: Edwin Garrison tarafından Florida’da açılan toplu dava, FTX’in kar getiren ürünlerinin yasadışı bir şekilde menkul kıymet olarak sunulduğunu iddia ediyor. Bu dava bir kez daha FTX’i desteklediği veya FTX’in pazarlama kampanyalarında yer aldığı anlaşılan tüm ünlü oyuncuları ve tanınmış kişileri de içeriyor. Garrison ayrıca FTX’i, aldatıcı ve adil olmayan ticari uygulamalarda bulunmakla ve kasıtlı olarak “deneyimsiz yatırımcılardan” yararlanan “hileli bir plan” yapmakla suçluyor.

Bu 7 davanın yanı sıra uzman isimler FTX eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın daha fazla dava ile de karşılaşabileceğini ifade ediyor.

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