Terra Luna için gelen son açıklamalar yatırımcıları büyük bir paniğe sürüklemiş olabilir. Destek ile ilgili yapılan açıklama fiyatı etkiledi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Gönüllü Terra Classic geliştirici grubu Terra Rebels, Terra Station için desteğini sonlandırdığını ve Rebel Station’a odaklanacağını duyurdu. TerraCVita bundan sonra Terra Station için destek sağlayacak. Bu arada Terraform Labs, zincirler arası bir “Station” cüzdanına geçiyor ve bu doğrultuda hem LUNC hem de LUNA için destek eklemeye çalışacak.

Terra Classic Topluluğu Panik Halinde Mi?

Terra Classic için canlandırıcı yol haritasının bir parçası olarak, Terra Rebels Salı günü TFL ve Do Kwon’dan ayrılmak için bir topluluk havuzu harcama teklifini duyurdu. TFL, Terra Rebels’tan Cosmos zincirlerine sahip yeni Station ile uyumlu hale gelmek için Terra Classic üzerinde birkaç L1 değişikliği yapmasını istedi.

Ancak Terra Rebels bunun yerine Rebel Station üzerinde çalışmaya karar verdi. Kullanıcılar, geçmişte kurduğu cümlelerini kullanarak veya özel anahtarlarını içe aktararak Rebel Station’a kolayca geçiş yapabileceklerini belirtti.

Terra Rebels, 7 Aralık’ta attığı bir tweet ile Terra Rebel LCD kümelerini kullanarak Rebel Station için otonom uç noktaları entegre ettiğini duyurdu. Şu anda geliştirici grubu FCD uç noktalarını desteklemek için çalışıyor.

Bu arada TerraCVita, Terra Station’ı idare edecek ve TerraCVita uç noktaları TFL ile başarıyla paylaşacak. Hem Terra Station hem de Rebel Station, TFL LCD’yi güncellemediği için 1.0.4 yükseltmesinin neden olduğu ağ kesintileri gösterdi. Geliştiriciler IBC kanallarını yeniden açarken 1.0.4 yükseltmesi doğrulayıcıları ve kripto borsalarını hazırlıyor.

Bu durum Terra Classic topluluğunda panik yarattı ve birkaç kişi LUNC’larını geri çekti. Yükselen FUD’a yanıt olarak Terra Rebels çekirdek geliştiricisi Edward Kim, TFL’den gelen yükseltme talebinin nihayet sadece bir gün kala doğru kişilere ulaştığını ve bunun sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

LUNC Fiyatı İvme Kaybediyor

TFL’nin Terra Classic için desteğini sonlandırmasını çevreleyen FUD, LUNC fiyatının önemli ölçüde düşmesine neden oldu. LUNC fiyatı yazım sırasında 0.0001646’dan işlem görüyordu ve son 24 saatte %4’ün üzerinde bir düşüş yaşadı.

Terra Classic için 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,0001625 dolar ve 0,0001734 dolar oldu. İşlem hacmi önemli ölçüde düştü.