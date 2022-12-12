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ABD’li siyasiler kripto paralar konusunda ikiye bölünmüş durumda ve kalabalık yanlış tarafta duruyor. Az sayıda kripto destekçisi siyasi ve kalabalık kripto şüphecileri piyasanın geleceğini tehdit ediyor. Kısa süre önce şüpheci siyasilerden biri önemli bir açıklamada bulundu. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Kripto paralara karşı nasıl bir yaklaşım benimsenecek?

Kripto Paralar Artık Bitti

Demokrat Senatör Jon Tester, bir başka kripto karşıtı olarak sahneye çıktı. ABD’li Senatör kripto paraların gerçekte bir değer üretmediğini ve var olması için bir neden görmediğini söylüyor. Tester 2007 yılından bu yana Montana’nın kıdemli Senatörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, ABD kripto düzenlemesine ilişkin devam eden tartışmalarda önemli bir taraf olan Senato Bankacılık Komitesi’nin bir üyesidir. Sorun olarak bu, Jon aynı zamanda regülasyonlarda gerçekten söz sahibi ve bakış açısı piyasa için hiç iyi görünmüyor.

“Ben kripto paraların gerçek bir değere sahip olduğunu düşünmüyorum. Sentetikten (yapay, sahte) başka ne? Bana bunu açıklayabilecek kimseyi bulamadı. Sorun tam olarak şu, biz eğer kripto para piyasalarını regüle edersek eğer bu piyasayı düzenlersek ona meşruluk kazandıracağız, insanlar onun gerçek olduğunu düşünmeye başlayacak. Ben bu görüşümü birkaç hafta önce bazı düzenleyicilere de ilettim”.

Kripto Para Düzenlemesi

Tester bir düzenleyici olmadığını iddia etse de Senato Bankacılık Komitesi üyeliği ona kripto para regülasyonları konusunda ciddi yetenekler tanıyor. Bu alanda alınan ve alınacak kararlarda onun da imzası olacak. Demokrat senatörler, ABD ara seçimlerinin ardından bankacılık komitesinin gündemine odaklanmak üzere toplandı. Bir Roll Call makalesine göre, parti liderleri, ABD kripto düzenlemesi için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu veya diğer kurumlar yerine CFTC’yi birincil otorite haline getirecek olan önerilen Dijital Emtia Tüketici Koruma Yasası (DCCPA) ile ilgili çekincelerini dile getirdiler. Semafor’un 2 Aralık’ta yayınlanan yazısında birçok Demokrat senatör kripto para birimlerini onaylamadıklarını ifade etti. Kripto düşmanı Elizabeth Warren kriptoyu kıskaca alacak bir tasarı hazırladı.

Senatör Tester, 2019’da Facebook’un başarısız kripto para projesi Libra’nın öncü muhalifleri arasında bulunuyordu. Demokratların kripto paralara karşı takındığı bu tavır, seçim döneminde SBF onlara para saçarken bu denli sert değildi.