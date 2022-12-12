Kıdemli kripto para analisti son derece kritik bir açıklama yaptı. Eğer bunu yaparsanız çok para kaybedebilirsiniz dedi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar kararsız ve piyasa da bir süredir nispeten yatay seyrediyor, popüler analist ise önemli bir uyarı yayınladı. Aşırı iyimserliğin piyasada bir karşılığı olmadığını gördük ve kripto paralardaki sert kayıplar bunu herkese öğretti. Benzer bir süreci önümüzdeki günlerde yine yaşayabiliriz. Peki herkes tarafından tanınan popüler kripto para analisti ne konuda uyarıyor?

Bitcoin Uyarısı

Kripto analisti Benjamin Cowen, kripto para trader ve yatırımcılarının sadece dolar endeksi (DXY) birkaç haftadır zayıflık gösteriyor diye yükselişe geçmemesi gerektiğini söylüyor. Yeni bir strateji oturumunda Cowen, DXY’nin 2022’deki en yüksek seviyesi olan 114,77’den %8’in üzerinde düşüş gösteren keskin düşüşünü ele alıyor. Endeksteki zayıflık, yatırımcıların kripto para birimleri gibi riskli varlıklara yatırım yapmak için dolarlarından ayrıldıklarını gösterdiğinden, traderlar DXY’yi yakından takip ediyor. Bu arada, yükselen bir DXY, yatırımcıların ABD doları lehine riskli varlıkları sattığını gösteriyor. Cowen’a göre, DXY’nin 103 civarında güçlü bir desteği test etmiş olması ve bu yılki yükseliş trendini aniden tersine çevirmek yerine rallisini sürdürme yolunda ilerlemesi çok muhtemel.

Fed’in artık yavaşlayacağız açıklamalarıyla birlikte dolar endeksi bir miktar güç kaybetti. Ancak Fed net bir geri dönüş için halen çok erken olduğunu da söyledi. İngiltere ve Avrupa Birliğinin de attığı şahin adımları dolar karşısındaki Sterlin, Euro gibi para birimlerinin bir miktar güçlenmesine neden oldu böylece DXY düşüşü desteklendi.

Kripto Paralar Ne Zaman Yükselir?

Geçmişi kapsamlı biçimde incelemek bize gelecekle alakalı bazı fikirler verebilir. Cowen bu alanda oldukça tecrübeli bir isim. Kripto paralar konusunda yaptığı tahminlerde birçok kez tutarlı oldu ve hedefine ulaştı. Peki geleceğe dair neler bekliyor? Cowen 1980’lerin enflasyonist ortamı ve 2000’lerin başındaki dot-com çöküşü de dahil olmak üzere böyle bir senaryonun gerçekleştiği birçok kez referans veriyor.

“ABD doları döviz endeksinin yükselişinin tamamen sona erdiğine dair zafer zilini çalmadan önce, tarihteki benzer geri çekilmelerin de doların yükselişinin hemen sona ermesiyle sonuçlandığını varsaymış olsaydınız, büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağınızı unutmayın. Çünkü hem 1980’lerdeki yüksek enflasyon döneminde hem de oldukça derin bir resesyon yaşadığımız dot-com çöküşü sırasında, doların ilk yükselişinden hemen sonra hareketin bitmediğini eğer incelerseniz görürsünüz. Bir süre geriledi ve sonra tekrar yükseldi. Dolayısıyla bunun akılda tutulması gereken önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Ve eğer beklediğime çok benzer bir şekilde gerçekleşirse, önümüzdeki yılın başlarında doların en azından tekrar yükselmeye başladığını görürsünüz ve daha sonra ne yapacağına karar verirsiniz.”

Cowen’a göre kripto para piyasalarının gerçek bir dip görebilmesi için dolar endeksinin (DXY) gerçek bir zirveye ulaşması gerekiyor. Böylece ayı piyasalarının artık sonunu getirecek gerçek diplere ulaşabiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.