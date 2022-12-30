2022 Yılına Damga Vuran 12 Büyük Kripto Para Haberi!
Bu yıla damga vuran 12 büyük gelişme ve yatırımcıların çıkarması gereken dersler.
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Artık günler değil nerdeyse saatler kaldı. Gelin 2022 yılının en heyecan verici 12 gelişmesine göz atalım. Bu yıl gerçekten zordu ve kripto paraların daha fazla düşmek için oldukça fazla bahanesi vardı. Her olaydan çıkarılabilecek dersler de vardı. Yani 2022 yılı kripto para yatırımcıları için büyük bir tecrübe fırsatıydı. 2021 yılında ayı sezonu görmemiş yatırımcıların anlamakta zorlandığı birçok şey bu olayların getirdiği tecrübeyle zihinlere kazındı.
2022 Yılının Kripto Özeti
Bu yıl neler yaşamadık ki? İnsanlar unutkan ve belki de bu yılın özetini çıktı alarak masanızda bir kenarda unutmamak için saklamalısınız. Böylece hatalardan ders çıkarıp çürük tahtalara ikinci kez basmayarak kayıplarınızı sınırlandırabilirsiniz.
Ocak
- Satoshi Nakamoto’yu tanıdığı iddia edilen ve ona yardımcı olan Igor Bogdanoff 72 Yaşında Covid’den öldü.
Şubat
- ABD Adalet Bakanlığı, Bitfinex hack olayıyla bağlantılı 3,6 Milyar dolar değerinde kripto parayı ele geçirdi.
Mart
Nisan
- Elon Musk Twitter’ı hisse başına 54,20 dolara almayı kabul etti. Bu gelişme DOGE için harika bir olaydı.
Mayıs
- LUNA fiyatı 1 doların altına düştü. Kripto paralarda büyük bir yıkım yaşandı. 40 milyar dolarlık bir ekosistemin de iflas edebileceğini herkes yaşayarak tecrübe etti.
Haziran
- BVI Mahkemesi Three Arrows Capital’in tasfiye edilmesini emretti. Bu büyük Haziran çöküşünü getirdi ve elbette zincirleme iflasları.
- ABD yıllık enflasyonu %9,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed sonraki aylarda 4 kez üst üste 75bp artış yapacaktı.
Temmuz
- Tesla elindeki Bitcoin’lerin yaklaşık %75’ini nakde çevirdi. Bu 2021 yılındaki Elon Musk darbesinin ardından yaklaşık 1 yıl sonra kriptoya sıkılan ikinci kurşundu. Musk doğru bir adım atmıştı, sonrasında Bitcoin düşmeye devam etti.
Ağustos
- ABD Hazinesi Tornado Cash için yaptırım kararı aldı. Bu kripto mikserini yasaktan sonra kullananlar hapis cezasıyla tehdit edildi. Gizlilik endişesine sahip, kriptonun felsefesine inanan az sayıda topluluk üyesi buna isyan etti. Ancak kalabalıklar karara sessiz kaldı, çünkü kalabalıklar felsefe veya özgürlükleri değil fiyatı önemser.
Eylül
- Terra kurucusu Do Kwon için kırmızı bülten çıkarıldı. LUNA halen Binance gibi devasa borsalarda işlem görmeye devam ediyor. Oldukça enteresan.
Ekim
- Sushi Swap yöneticisi yüz kızartıcı bir olaydan dolayı gündem oldu. Tokenin fiyatı aniden düştü, bu yılın en ilginç olayı olabilir.
Kasım
- FTX para çekme işlemlerini askıya aldı.
- FTX acil 8 milyar dolarlık fon arıyor.
- CZ: FTX’i satın almak için bağlayıcı olmayan bir anlaşma imzaladık.
- FTX açıklamasına göre Binance anlaşmadan uzaklaşıyor.
- FTX iflas başvurusunda bulundu.
Aralık
- SBF Bahamalar’da tutuklandı.
Bunların dışında sayısız hack, CZ ile diğer CEO’ların atışmaları ve daha niceleri 2022 yılında yaşandı.