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En Büyük Altcoine Dikkat! 2023 Yılında Ethereum’u Neler Bekliyor?

Önümüzdeki yıl Ethereum ağında birçok gelişme göreceğiz.
18:35
30 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoin ve en fazla uygulamaya ev sahipliği yapan akıllı sözleşme platformu. Fiyat endişelerini bir kenara bırakırsak Ethereum, kripto dünyası için Bitcoin’in hemen ardından ikinci büyük projedir. En aktif uygulamalar burada barındırılıyor ve Ethereum 2022 yılında çok büyük gelişmeler yaşadı.

Ethereum Yorum

Merge, sadece Ethereum için değil tüm kripto para ekosistemi için oldukça kritik bir gelişmeydi. Aktif bir ağın PoW konsensüs mekanizmasından PoS’e dönüşümü oldukça zordu. Bu yüzden üzerine yıllarca çalışıldı ve hiçbir sorun olmaması için her ihtimal gözden geçirildi. Fakat gelişim bunula sınırlı değil. Ethereum tarafından yapılan bir derlemeye göre, Ethereum Vakfı ve araştırma ekibi ortaya çıkan sorunları ele alıyor ve maksimum çıkarılabilir değer (MEV) alanında ilerleme kaydediyor.

Enerji ihtiyacını %99 düşüren ve token enflasyonunu neredeyse sıfıra indiren Ethereum şimdi daha fazlasını yapmak için harekete geçiyor. 2023 yılı birçok kritik gelişmenin yaşanacağı önemli bir dönem olacak. Yatırımcılar heyecanlı ve geliştiriciler 2023’e dair planlarını bir süre önce paylaştı.

Ethereum 2023

Vitalik Buterin’in çok boyutlu EIP-1559 önerisi 2023 yılında uygulanmak üzere sıraya alındı. Londra Hardfork’unun devamı niteliğindeki plan, fahiş işlem ücretleriyle mücadele etmek için gas eformlarını ele alıyor. Stakerlar ayrıca, bir fikir birliği katmanı yükseltmesi olan Capella aracılığıyla bir staking çekme özelliğinin getirildiğini görebilirler. Yükseltme, Beacon Chain’in yürütme katmanı hesaplarına çekilmesine izin verecek. Ethereum, bu özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu açıkladı. Burada toplam 15,7 milyon ETH kilitli ve bu da toplam arzın %13’ünü temsil ediyor. Tahminlere göre mart ayında bunlar serbest bırakılacak.

Capella Upgrade’in bir uzantısı olarak Ethereum, önümüzdeki yıl ağı ölçeklendirmek için EIP-4844 veya Proto-Danksharding üzerinde çalışacağını da belirtti. Bunun için ağ, 31 Ocak 2023 tarihine kadar önerileri topluyor. Dolayısıyla, Mart 2023 için planlanan önemli Şangay Yükseltmesi, beş EIP’den oluşan önemli bir yükseltme paketi olarak nitelendiriliyor. Ethereum Vakfı şunları yazdı;

“Para çekme işlemleri nihayet The Merge’i tamamlayarak stake edilmiş Ether ve birikmiş ödüllerin toplanmasını sağlarken, EOF çalışması akıllı sözleşmelerin daha temiz bir iç organizasyonunu mümkün kılacak, derleyici çalışmasını basitleştirecek ve ayrıca birkaç gelişmiş özelliğin daha uygulanmasını sağlayacaktır.”

HashKey Capital Kıdemli Araştırma Müdürü Henrique Centieiro konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

“Merge’in başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesiyle birlikte, stake edilmiş ETH çekme özelliği, çekirdek geliştiricinin yaklaşan Şangay Yükseltmesi için odaklandığı ve öncelik verdiği en önemli konu haline geliyor”.

Ağ, güvenliği ve Solidity dilini geliştirirken ölçeklenebilirlik için önemli bir kilometre taşına ulaşmayı hedefliyor. Ethereum 2022’de altı Solidity revizyonu yayınladı ve Ocak 2023 için bir geliştirici anketi devam ediyor.

Son olarak Ethereum ağdaki toplam kilitli değer açısından hakimiyetini 2022 sonunda da koruyor.

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