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Dün benzer hareketlere boğa sezonunda bile denk gelmediğimiz bir listeleme oldu. Pi Coin astronomik denecek seviyede yükseldi. Bu yükselişin sebebine dair dün bir uyarı yayınlamıştık. Peki Pi Coin ve diğerleri için son durum ne? Yatırımcıları bundan sonra neler bekliyor? İşte detaylar.

Pi Coin Yorumları

Pi Coin dün 320 doların üzerine çıktı. Huobi ve XT borsalarında işlem görmeye başlayacak altcoin için para çekmenin kapalı olacağı sabah erken saatlerde söylenmişti. Fakat bir sorun var. Pi Coin ekibi dün yaptığı açıklamada herhangi bir borsada listelenen tokenlerin sahte olduğunu söyledi. Yani şu an Huobi ve diğer borsalarda satılan tokenler Pi Network ağının yerel tokeni değil. Çok saçma, tartışmalı ve bir o kadar da ciddi bir konu. Aşağıda ekip tarafından yapılan duyuruyu görüyorsunuz.

“Pi, harici bağlantıya izin verilmeyen Enclosed Mainnet’tedir. Pi Network herhangi bir borsa listelemesine bağlı değildir ve buna izin vermemiştir. Bu listelemelerin bizimle bağlantısı yok ve yatırımcılar için kayıpla sonuçlanabilir”.

Fakat yazı hazırlandığı sırada Pi Coin olduğu iddia edilen token 30 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Peki kimsede Pi Coin yoksa bu alınıp satılan varlıklar nereden geldi? Borsada bu varlıkları ilk satmaya başlayan kimler? Cevap bekleyen çok fazla soru var. Yatırımcıların Pi Coin olduğu iddia edilen kripto varlıklardan ekip yeni bir duyuru yapana kadar uzak durması gerekiyor. Eğer Pi Coin ve bu borsalar arasında bir anlaşma olmaz ve borsalardaki tokenler ağdaki gerçek varlıklarla eşleştirilmezse fiyatının sıfıra gitmesi şaşırtıcı olmaz. En iyi senaryoda bu varlıklar eşleştirilse bile 30 dolar olması gereken rakamın çok üzerinde görünüyor.

BOND ve Fil Coin

BOND Coin yazı hazırlandığı sırada 3,22 dolardan alıcı buluyor. RSI aşırı satış bölgesinde ve MACD negatif. Momentum düşüş yönlü, üstelik Bitcoin’in negatif görünümü kısa vadede BOND Coin özelinde bir toparlanma olmayabileceğini gösteriyor. Eğer düşüş devam ederse 3,09 ve 2,8 dolar destekleri belirleyici olacak. Bitcoin’in yeniden 16.800 dolar üzerinde kapanış yapmaya başladığı senaryoda 3,4 ve 3,57 dolar hedeflenebilir.

Fil Coin dolaylı yoldan FTX’in gazabından etkilenen altcoinler arasında yer alıyor. Filecoin (FIL) yazı hazırlandığı sırada 2,98 dolardan alıcı buluyor. Grayscale ve genel olarak DCG’nin yaşadığı sorunlar FIL Coin için aşırı satışları beraberinde getirdi. Önümüzdeki günlerde DCG cephesinden gelebilecek daha fazla olumsuz haber fiyatın hızla erimesini sağlayabilir. Fiyat hareketli ortalamaların altında ve kısa vadede 2,92 dolar desteğini kaybedilmesi 2,48 dolara kadar düşüşü beraberinde getirebilir.