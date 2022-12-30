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Bu Proje İnsana Küçük Dilini Yutturur! Kripto Paraların 6 Milyar Dolarlık Dev Yatırımı!

Kripto kışının konuşulduğu son 1 yılda atılan bazı adımlar hala insanları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu proje ise tam 6 milyar dolar değerinde.
20:30
30 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Wakanda ülkesine sinema sever ve çizgi roman takipçisi olan herkes biraz aşinadır. Buna benzer şekilde, Akon City adında yeni bir şehir ortaya çıkıyor. Batı ülkesi Senegal’de ortaya çıkarıyorlar. Afrikalı milyarder ve R&B sanatçısı Akon tarafından finanse edildi ve fikir sahibi oldu.

Akon Şehrinin Ayrıntıları

Başkent Dakar’a arabayla yaklaşık bir saat mesafede yer alacak olan proje, Mbodiène bölgesinde 2,000 dönümlük bir arazi üzerinde inşa edilecek yüksek teknolojili, çevre dostu bir şehir olacak. Senegal hükümeti müzisyene 2,000 dönümlük bir yer hediye etti.

Haberlere göre Akon ve bir grup yatırımcı, inovasyon, turizm ve ekonomik büyüme için bölgesel bir merkez olmayı hedefleyen projeyi finanse ediyor. Akon, 6 milyar dolar bütçeli bu fütüristik şehri inşa etme arzusunu ilk kez 2018 yılında açıklamıştı.

Şehri çevreleyen ve cazibesini çeşitli şekillerde artıran yapay ormanlarla şehir, Afrika’da bulunan doğal bitki örtüsü ve vahşi yaşam için de bir barınak görevi görecek.

Rüya gibi bir şehir

Akoin (AKN) adı verilen ve bölge sakinlerinin işlemlerini gerçekleştirdiği birincil yöntem olması amaçlanan bir kripto para birimi de öngörülen şehirde kullanılacak. Pan-Afrika parası olarak yaratılacak olan bu kripto para ve Stellar Lumens ağında yer alacak. Hem bir yardımcı token hem de işletme sahipleri için bir kaynak ve teklif ekosistemi rollerini yerine getirecek.

Şimdiden bir kaç cüzdan ve merkezi olmayan borsa kripto parayı desteklemekte. Kullanıcılar artık geleneksel para borsalarıyla ilgili zorluklar veya maliyetlerle uğraşmak zorunda kalmadan AKN’yi saklayabiliyor ve takas edebiliyor.

Bu Kripto Şehrinin Karşılaştığı Zorluklar

Başlangıçta, Akon şehri fikri yerel halk arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Ancak zaman geçtikçe bu rüya şehrin gelişiminde önemli bir ilerleme kaydedilemedi. BBC’nin imar durumuna ilişkin bir raporu burayı otlayan keçiler diyarı olarak adlandırdı. Akon, Covid 19 ile birlikte gelen zorluklar nedeniyle olduğunu söyleyerek yavaş ilerlemeyi savunuyor.

Kripto para birimi Akoin de büyük zorluklar yaşıyor. Veriler, 2020’de piyasaya sürüldükten sonra AKN’nin 0,14 dolar ila 0,15 dolar aralığında işlem gördüğünü gösteriyor. Kripto para daha sonra Şubat 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,5069 dolara yükseldiğinde önemli bir değer artışı yaşadı. Ancak 2022’de kripto kışı başladığında her şey korkunç bir şekilde ters gitmeye başladı. Zorlu ayı piyasası nedeniyle AKN’nin değeri düştü. Ortaya çıkışından bu yana, coin’in fiyatı %88 oranında düştü v şu anda 0,017 dolara geriledi.

Buna ek olarak, Senegal’de kripto para birimlerinin meşruiyetine ilişkin bazı sorunlar ortaya çıkmakta. CFC Frangı şu anda ülkedeki tek yasal para birimi. Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası bu paranın çıkarılmasından ve denetlenmesinden sorumlu.

Akon, tüm yasal gereklilikleri yerine getireceğini ve kripto paranın da ölmemesini sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca paydaşlara kâr ve getiri konusunda da söz vererek ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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