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2023 Öncesi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum! Grafiklerle Analiz!

Kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yeni yıl hazırlığında olabilir! 2023 yılı yatırımcıların beklentisini karşılayacak mı?
22:00
30 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıl sonu yaklaşırken kripto para devlerinde son durum ne? 2023 kripto paralara umut olacak mı ? Hep birlikte grafiklerle inceleyelim!

Bitcoin (BTC)

Lider kripto para birimi Bitcoin, 28 Aralık tarihinde 16.559 dolarlık destek bölgesinin altına düştü. Bu durum aralığın ayıların lehine geliştiğini gösterebilir. BTC’de aşağı yöndeki bir sonraki destek seviyesi 16.256 dolar olabilir. Ayılar, 30 Aralık tarihinde fiyatı 16.256 doların altına çekmeye çalıştı ancak mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların seviyeyi korumaya çalıştığının bir işareti olabilir. Ayrıca alıcılar hareketli ortalama seviyelerinde güçlü bir dirençle karşılaşabilir.

Bitcoin’in fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalama olan 16.820 doların altına gerilerse, 16.256 doların gerisine kırılma olasılığı artabilir. BTC/USDT paritesi daha sonra 16.000 dolar ve 15.476 dolar destek bölgelerine düşebilir. Varsayımın tersine kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyeden yükselir ve hareketli ortalamaların üzerine çıkarsa, BTC’yi daha düşük seviyelerden güçlü bir alım tepkisi gerçekleşebilir. Bu durum 18.000 dolar – 18.388 dolar bölgesine doğru bir ralliyi tetikleyebilir.

Ethereum (ETH)

Piyasa değerine göre en büyük ikinci altcoin olan Ethereum 1.150 dolarlık destek ile 20 günlük EMA seviyesi olan 1.218 dolar arasında işlem görmeye devam ediyor. Bu durum duyarlılığın negatif kaldığını ve yatırımcıların rallilerde satış yaptığını gösterebilir. Ayrıca ayılar fiyatı 1.150 dolara çekmeye çalışabilir. Belirtilen seviye yakın vadede dikkat edilmesi gereken önemli bir destek çünkü kırılırsa ETH/USDT paritesi düşüş eğilimini tamamlayabilir ardından 1.075 dolara düşebilir.

Boğalar bu seviyeyi önceki iki girişimde başarıyla savundu. Dolayısıyla bunu tekrar yapmaya çalışabilirler. Eğer girişimde başarı olurlarsa parite hedefe bağlı hareketini birkaç gün daha 1.075 dolar ile 1.352 dolar arasında uzatabilir. Öte yandan ayılar kripto para biriminin fiyatını 1.075 dolar seviyesinin altına çekerse, parite psikolojik olarak kritik seviye olan 1.000 dolara ve daha sonra model hedefi olan 948 dolara düşebilir.

 

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