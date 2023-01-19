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Piyasa değerine göre en büyük metaverse altcoin olan APE için sirenler çalmaya başladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülse de ApeCoin oldukça büyük bir piyasa değerine ulaştı. En büyük NFT koleksiyonlarından olan MAYC ve BAYC’nin holderlarına airdrop ile dağıtılan token daha geniş kitlelere ulaştı. Fakat yakında büyük hareket gelebilir. ApeCoin için sirenler çalıyor.

ApeCoin Yorum

Santiment’in verilerine dayanarak, APE için 1 yıllık MVRV oranının diğer altcoinlere kıyasla çok daha yüksek olduğu gözlemlendi. Bu durum, APE’yi elinde tutan çoğu ApeCoin adresinin uygun bir satış ortamında olduğunu gösteriyor. Yani yatırımcıların çoğu şu an kazançlı ve önlerinde önemli bir satış fırsatı var. Şimdi, bu fırsat önümüzdeki dönemde token için önemli miktarda satış baskısına neden olabilir. MVRV metriğinin okunması da APE’nin aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bu durumun yakında bir trend dönüşü başlatabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte, APE ile ilgili kamuoyu duyarlılığı büyük ölçüde olumlu kaldı. Ancak yakında Yuga Labs tarafındaki veri ihlali nedeniyle bu duygu yakında değişebilir. Veri ihlali, Yuga Labs’ın Mailchimp adlı bir hizmet kullanması ve bu hizmetin tehlikeye girmesi nedeniyle meydana geldi.

ApeCoin Yükselir Mi?

APE için güncel durumu anlayabilmenin bir yolu da NFT cephesindeki performansı izlemekten geçiyor. BAYC NFT (Bored Ape Yacht Club) hacim ve satış açısından bir düşüşe tanık oldu. BAYC koleksiyonunun hacmi son yedi günde %17,7 ve yapılan satış sayısı %5,88 oranında azaldı. Benzer şekilde, MAYC koleksiyonu (Mutant Ape Yacht Club) da durgunluğa tanık oldu. DappRadar’a göre, yapılan NFT işlemlerinin sayısı da aynı dönemde %8,52 oranında azaldı. Yani BAYC ve MAYC koleksiyonları (ApeCoin’in arkasındaki güç) negatif ayrışıyor.

Son olarak, APE stake cephesindeki güncel duruma bakalım. Dune Analytics’e göre, APE için stake ödülleri son birkaç ay içinde önemli ölçüde azaldı. Staking, token sahiplerinin varlıklarını ellerinde tutma motivasyonlarını artırır. Eğer ödül oranında düşüş sürerse yıl boyu kilidi açılacak varlıkları da hesaba katan yatırımcılar (ki zaten hali hazırda kazançlılar) satışa yönelebilir.

APE Token fiyatı yazı hazırlandığı sırada 4,6 dolardı.