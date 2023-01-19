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Herkes Bitcoin ve Kripto Alsın Diyen Milyarder Bu Sefer Şaşırttı!

Ana akımdaki en büyük erken dönem kripto para yatırımcılarından biriydi. Fakat yaptığıyla söylediği bir değil.
19:28
19 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları 2022 yılında zor bir dönem geçirdi ve çok fazla düşman kazandı. Özellikle FTX çöküşü siyasilerin bu alana cephe almasını sağladı. Peki kripto dostu milyarderlere neler oluyor? Üstelik herkesi Bitcoin ve kripto para almaya teşvik edip itibari para birimlerinin yakın gelecekte biteceğini iddia edenlere ne demeli?

Kripto Yatırımcısına Ters Köşe

Milyarder Peter Thiel tarafından kurulan risk sermayesi şirketi Founders Fund, geçen yıl piyasanın çökmeye başlamasından kısa bir süre önce kripto paralara yaptığı 8 yıllık yatırımın neredeyse tamamını nihayete erdirdi. Toplamdaysa 1,8 milyar dolarlık getiri elde etti. San Francisco merkezli fon ilk yatırımını 2014’ün başlarında Bitcoin’e yaptı ve kriptoya büyük miktarlarda yatırım yapmaya devam etti. Fona yakın kişilere göre toplam yatırımın üçte ikisi Bitcoin’e yapılmıştı.

Yine fona yakın kişilerin iddialarına göre tüm bu yatırım Mayıs ayındaki çöküşten önce nakde çevrildi. Cumhuriyetçi adayların büyük destekçisi ve eski ABD başkanı Donald Trump’ın destekçisi olan Thiel, büyük miktarlarda Bitcoin satın alan ana akım yatırımcılardan biriydi ve geçtiğimiz yıl dahil birçok kez insanlara kripto para almayı tavsiye etti.

Bitcoin Fiyat Hedefi Vermişti

Nisan 2022’de, Founders Fund’ın kripto para varlıklarının çoğunu satmasıyla aynı zamanda, Thiel kral kripto para biriminin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Miami’deki bir kripto para konferansında “itibari para rejiminin sonuna geldik” dedi ve o sırada yaklaşık 44.000 dolardan işlem gören Bitcoin fiyatının 100 kat yani 4,4 milyon dolara kadar artabileceğini iddia etti. Thiel, JPMorgan CEO’su Jamie Dimon ve BlackRock patronu Larry Fink’in “paralarının bir kısmını Bitcoin’e ayırmaları gerektiğini” de söylemişti. Peki kendisi neden neredeyse tüm kripto paralarını sattı? Bu elbette karlı bir ticaretti büyük çöküş başlamadan önce gemiyi çok büyük bir kazançla terk etmeyi başardı.

Founders Fund’ın temel pozisyonlarından biri olan kriptodaki adımı, girişim fonunun 2020 ile geçen yılın sonu arasında yaptığı ve yatırımcılara yaklaşık 13 milyar dolar iade etmesini sağlayan yaklaşık dokuz büyük çıkıştan biriydi. Diğer çıkışlar arasında Airbnb ve Thiel’in kurucu ortaklarından olduğu veri analiz grubu Palantir gibi ilk kaynak yaratımlarından bu yana desteklediği şirketlerin ilk halka arzları da yer aldı. Thiel 1998 yılında PayPal’ı kurdu ve Facebook’u destekleyen ilk risk sermayedarı olmak da dahil olmak üzere Silikon Vadisi’nin en başarılı yatırımcılarından biri haline geldi.

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