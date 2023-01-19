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Sonunda Açıkladılar! Tahminlerinde Yüzde 70 Başarılı Olan Platform: Bitcoin Buraya Gidecek!

Kripto para piyasası yeni iflas duyuruları ve düzenleyici baskılar ile karşı karşıya kalırken, Bitcoin'in (BTC) bir sonraki hamlesi merak ediliyor. 
20:15
19 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası yeni iflas duyuruları ve düzenleyici baskılar ile karşı karşıya kalırken, Bitcoin’in (BTC) bir sonraki hamlesi merak ediliyor.

CoinMarketCap: Bitcoin, Düşecek!

Kripto para piyasası yaklaşık 2 hafta süren ralliden sonra, düşüşe geçti. Bitcoin yeniden 21.000 doları hedeflerken, sektördeki krizler ve makroekonomik şartlar da yakından izleniyor. Bitcoin ABD’den gelen düşük enflasyon verileri sonrasında ivme kazanmıştı. Analistler ise BTC’nin bir sonraki hamlesi konusunda bölünmüş durumda.  Önde gelen  platformlardan CoinMarketCap‘teki kripto para topluluğu Bitcoin’in 31 Ocak’ta 19.368 dolardan işlem göreceğini belirtti. Ankette şu ana kadar 19.438 üye oy kullandı. Bu, BTC’nin mevcut değerinden  yaklaşık % 7 düşeceği anlamına geliyor. Topluluk daha önce yaptığı Bitcoin tahminlerinde  %71,75 doğruluk oranına sahip.

Ayrıca PricePredictions’daki makine öğrenimi algoritmaları da Ocak sonu için  Bitcoin fiyat tahmini açıklamıştı. Platform, BTC‘nin ay sonunda  21.382 dolardan işlem göreceğini tahmin etmişti. Uzmanlara göre, Bitcoin’in son iki gündür düşmesinin arkasında Genesis krizi bulunuyor. Finansal krizi bir türlü aşamayan Genesis’in bu hafta iflas başvurusuna hazırlandığına dair gelişmeler piyasayı olumsuz etkiledi.

Uzun Vadede İyimserlik Devam Ediyor!

Uzmanlar 2023’te daha geniş bir benimsenme ve makroekonomik faktörlerin iyileşmesi nedeniyle BTC’nin değer kazanacağını iddia ediyor. Daha uzun vadeli tahminler söz konusu olduğunda analistler, yüksek piyasa volatilitesi ve hükümet düzenlemelerini gerekçe göstererek herhangi bir kesin rakam vermiyor. Ancak Bitcoin’in muhtemelen daha geniş çapta kabul görerek değerinin artmaya devam edeceğini iddia ediyor.  Kripto para  piyasası geçen sene hem sektördeki krizler hem de makroekonomik şartlar nedeniyle büyük darbe aldı.

Uzmanlara göre, yine de sektörün geleceği konusunda iyimser olmak için somut nedenler var. Bir bütün olarak kripto paralar hala emekleme aşmasında. Bu nedenle yüksek volatilite sorunu zamanla ortadan kalkabilir. Bitcoin‘in geçmişte defalarca kez ölü ilan edildiğine dikkat çeken analistler, BTC’nin çöküşlerden kurtulma konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin, geçmişte de devasa çöküşlerle karşı karşıya kaldı. Ancak, her yeni dip sonrası BTC ivme kazanmayı başardı.  Şu anda Bitcoin, 2021’in sonundaki zirvesinden %70’e yakın düştü. Ancak Bitcoin, 2018’de yıl boyunca %80’den fazla değer kaybetmişti. BTC, Temmuz 2014 ile Ocak 2015 arasında ise %72 düştü.

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