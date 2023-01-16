Binance'ın gözdesi BNB coin için yeni yıl hareketli başladı. Geldiğimiz günde ise fiyat artışı rakiplerine göre bir miktar sönük kalmış görünüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance blok zincirinin yerel tokenı olan BNB, iki ölçümde iyi bir performans sergiledi. Birincisi günlük aktif kullanıcılar açısından, ikincisi ise geçtiğimiz hafta gerçekleşen toplam işlem sayısı açısından.

Gözle Görülür Artış Nereye Gidiyor?

BNB Chain’in son tweet’ine göre, bu yazının yazıldığı sırada haftalık aktif kullanıcı sayısı 2,60 milyondu ve BNB zincirindeki ortalama günlük işlem sayısı 2,51 milyona ulaştı. Yüksek aktivite BNB zincirindeki diğer protokollere de yardımcı oldu.

Örneğin, merkezi olmayan bir finans (DeFi) protokolü olan Radiant Capital, Radiant V2’yi Binance blok zincirine yerleştirdikten sonra platformundaki günlük aktif kullanıcı sayısında bir artışa tanıklık etti.

Bununla birlikte, BNB zincirindeki faaliyetin azalabileceğini düşündüren faktörler de var. PancakeSwap, 1inch Network ve ApeSwap gibi popüler merkezi olmayan uygulamaların (dApps) tümü faaliyette bir düşüşe tanık oldu.

PancakeSwap günlük aktif cüzdanlar açısından %21,21’lik bir düşüş yaşarken, 1inch Network ve ApeSwap sırasıyla %28,97 ve %15,32’lik bir düşüş yaşadı.

Ayrıca, PancakeSwap’in hacmi de geçen ay %38,18 oranında azaldı. Yazım zamanında, PancakeSwap’teki mevcut hacim 2,59 milyar dolardı. Hacimdeki bu düşüş, aynı dönemde %18,87 oranında düşen dApp üzerindeki işlem sayısını da etkiledi.

Kısa vadeli sahipler seviniyor

DeFiLama’ya göre, faaliyetteki düşüş, son iki ayda 5,02 milyar dolardan 4,76 milyar dolara düşen BNB için kilitlenen toplam değeri (TVL) de etkiledi. Tüm bu faktörler BNB token’ını da etkiledi. Örneğin, BNB’nin adresler arasında işlem görme sıklığını ölçen BNB’nin hızı da azaldı. Bu da token’ın ivme kaybediyor olabileceğini gösteriyor.

Negatif uzun/kısa farkı, kısa vadeli BNB sahiplerinin BNB’nin artan fiyatlarından yararlanma fırsatına sahip olabileceği anlamına geliyor. Bu da BNB’nin satış baskısını artırarak fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Bununla birlikte, yazım saatine göre BNB fiyatı 303,22 dolardı ve son 24 saatte %2,61 arttı. Son veriler BNB zincirinin günlük aktif kullanıcılarının ve toplam işlemlerinin güçlü olduğunu gösterse de, blok zincirindeki faaliyetin gelecekte azalabileceğini düşündüren faktörler de var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.