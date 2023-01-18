Coinbase borsası için ciddi bir sorun daha ortaya çıkmış olabilir. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu ülkede işlemler durduruluyor.

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Kripto borsası Coinbase Pazartesi günü yaptığı açıklamada Japonya’daki faaliyetlerini resmen durdurduğunu ve ülkedeki işlerini tamamen gözden geçireceğini söyledi. Coinbase Japonya müşterileri kripto ve fiat varlıklarını 16 Şubat’a kadar çekebilir. Kalan kripto varlıkları Japon yenine (JPY) dönüştürülecek ve müşterilerin 16 Şubat’tan sonra bakiyelerini geri almak için Hukuk İşleri Bürosu ile koordine olmaları gerekecek.

Coinbase, Japonya Operasyonlarını Durdurdu

Coinbase, 18 Ocak’ta yayınladığı resmi blog yazısında, Japonya’daki işlerini tamamen gözden geçirme ve mevcut müşterileriyle olan işlemlerini sonlandırma yönünde zor bir karar aldığını duyurdu. Coinbase, hamlenin arkasındaki nedenler olarak aşırı piyasa koşullarını ve 2023 yılında işletme giderlerini azaltma planlarını gösterdi.

Şirket tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Piyasa ortamındaki değişiklikler nedeniyle, Japonya’daki mevcut işimizi tamamen gözden geçirmek ve mevcut müşterilerle işlemleri sonlandırmak için zor bir karar aldık.

Coinbase Başkan Yardımcısı Nana Murugesan ve Coinbase Japonya CEO’su Nao Kitazawa şunları söyledi:

Bu geçişi değerli müşterilerimiz için mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmeye kararlıyız.

Nasıl Bir Yol İzlenecek?

Coinbase, müşterilerin Japonya saatiyle 16 Şubat’a kadar varlıklarını çekebilmelerini sağlamak için kapsamlı bir sistem hazırladı. Müşteriler ayrıca kripto varlıklarını diğer kripto borsalarına, Coinbase Wallet’a veya diğer cüzdanlarına çekebilecekler.

Alternatif olarak, Coinbase Japonya müşterileri portföylerini tasfiye edebilir ve Japon Yeni’ni yerel banka hesaplarına çekebilirler. 17 Şubat’tan itibaren Coinbase’deki kripto varlıkları Japon Yeni’ne dönüştürülecek ve Hukuk İşleri Bürosu’ndaki bir garanti hesabına gönderilecek. Müşterilerin 16 Şubat’tan sonra JPY bakiyelerini kurtarmak için Hukuk İşleri Bürosu ile koordinasyon kurmaları gerekiyor.

Geçtiğimiz hafta Coinbase CEO’su Brian Armstrong, işletme giderlerini yönetmek amacıyla küresel iş gücünün %20’sini daha azaltmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, başarı olasılığı daha düşük olan birkaç projeyi kapattığını da açıkladı. Japonya’daki operasyonlar işten çıkarma kararından büyük ölçüde etkilendi. Coinbase (COIN) fiyatı Salı günü %8 artışla 54,14 dolardan kapandı. COIN fiyatı son 5 günde neredeyse %45 arttı.