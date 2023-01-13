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  •   AVAX İçin Korkutan Veri: Yüzde 30 Yükseliş Gözünüzü Boyamış Olabilir! Düşüş Vakti Mi?

AVAX İçin Korkutan Veri: Yüzde 30 Yükseliş Gözünüzü Boyamış Olabilir! Düşüş Vakti Mi?

AVAX geçtiğimiz günlerde büyük anlaşmalar duyurdu. Bu anlaşmaların da etkisi olacak ki %30'luk artış sergiledi. Peki bu yükseliş ne kadar kalıcı?
20:45
13 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) yatırımcıları, kripto paranın grafiği incelendiğinde büyük kazançlar kaydettiği için 2023’e iyi bir başlangıç yaptı. CoinMarketCap’e göre, AVAX’ın fiyatı son yedi günde %30’un üzerinde arttı ve bu yazının yazıldığı sırada 15,35 dolardan işlem görüyordu.

Fiyattaki bu büyük artış, Avalanche’ın işletmelerde ve devlet kurumlarında blockchain teknolojisinin yaygın kullanımını teşvik edecek AWS ile olan son ortaklığına bağlanabilir. Sadece bu da değil, AVAX aynı zamanda son 24 saat içinde Avalanche ekosisteminde en çok kazananlar listesine girdi.

Avalanche Yatırımcıları Temkinli Olmalı

Bununla birlikte, CryptoQuant’ın verileri AVAX’ın fiyatının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesini engelleyebilecek büyük bir düşüş sinyali ortaya çıkardığı için yatırımcıların endişelenmeleri için nedenleri de yok değildi.

CryptoQuant’ın verilerine göre, AVAX’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım pozisyonundaydı ve yakında trendin tersine döneceği yönünde sinyaller veriyordu. İlginç bir şekilde, Avalanche’ın NFT ekosistemi büyümeye yaşadı ki bu da yeni yılın başından bu yana yaşanan NFT ekosistem büyümesinin bir parçası olabilir. AVAX Daily’ye göre AVAX’ın piyasa değeri %8 artarken, hacmi yaklaşık %20 arttı.

Avalanche’ın geliştirme faaliyetleri de son zamanlarda arttı ve bu da olumlu bir sinyal oldu. Bunların dışında, zincir üzerindeki metriklerin geri kalanı fiyat düşüşünü destekleyici nitelikteydi.
Örneğin, AVAX’ın Binance iade oranı, türev piyasasından gelen talebin azaldığını yansıtarak keskin bir düşüş kaydetti. Yükselişin ardından AVAX’ın olumlu hissiyatı da düştü ve bu durum pek de token’ın lehine olmayabilir.

Satış Baskısı Kaçınılmaz Mı?

AVAX’ın günlük grafiği, Para Akışı Endeksinin (MFI) RSI’ı takip ettiğini ve aynı zamanda aşırı alım bölgesinde olduğunu ortaya koydu, bu da satış baskısını başlatabilir ve önümüzdeki günlerde AVAX’ın fiyatını düşürebilir.

On Balance Volume (OBV) ve Chaikin Money Flow (CMF) düşüşler kaydederek fiyat düşüşü olasılığını artırdı. Bununla birlikte, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, AVAX’ın yükseliş trendini sürdürmesine yardımcı olabilecek bir yükseliş geçişi olasılığını gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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