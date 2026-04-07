XRP ve TAO Coin’e dikkat, kripto paralar nereye gidiyor?

Körfez ülkeleri saatler ilerledikçe sokağa çıkmamayı tavsiye etmeye başladı ve Trump’ın son tarihinin dolmasına sadece 6 saat kaldı. Peki XRP ve TAO Coin cephesinde son durum ne? Santiment XRP Coin için yeni biir uyarı yayınlarken Sherpa TAO’ya dikkat çekti.

XRP Coin Yatırımcıları

Pakistan Dışişleri Bakanı son saldırıların barış çalışmalarına darbe vurduğunu açıkladı ancak resmi olarak ateşkese dair henüz bir cevap yok. İran’ın yaklaşık 6 saati daha da var ve ABD kesin bir cevap bekliyor.

Günceli bir kenara bırakırsak Santiment XRP Coin’e dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca XRP Ledger’da aktif olan ortalama cüzdanlar, yatırımlarında ortalama %41 değer kaybı yaşadı. Bu, Kasım 2022’deki FTX çöküşünden bu yana XRP yatırımcıları için kaydedilen en düşük MVRV (Gerçekleşen Değere Göre Ortalama Değer) rakamı.

Analistler XRP Coin yatırımcıları büyük ölçüde darbe aldığından mevcut seviyelerde alım yapmanın mantıklı olabileceğini düşünüyor.

“Kripto para birimleri sabit toplamlı al-sat oyunları olduğundan, ortalama getirilerin önemli ölçüde negatif olması (sadece fiyat düşüşü değil, traderların gerçek getirileri), rakip traderların halihazırda ciddi bir “kanlı savaş” ortamında bulunması nedeniyle, XRP satın almak bugünlerde çok daha düşük risk taşıyor.”

TAO Coin

On-Chain Mind yükseliş bekleyenler için duymak istedikleri türden önemli bir sinyal paylaştı. Aşağıdaki grafikle birlikte uzun vadeli yatırımcıların BTC için satış motivasyonundan bahseden platform satışların durduğunu yazdı.

“Uzun vadeli yatırımcılar artık neredeyse hiç satış yapmıyor. Tüm uzun vadeli yatırımcı gruplarında gerçekleşen kar realizasyonu, ayı piyasasının en düşük seviyelerine yakın. İnanç sarsılmıyor. Konsolide oluyor.” – On-Chain Mind

Bu güzel haberle TAO Coin’e bakalım. Sherpa buradaki pozisyonunu kapattığını ve yeni pozisyon almak için devam eden sıkıcı hareketin noktalanmasını beklediğini yazdı. Sıkıcı hareketin sona ermesi için önümüzdeki saatler fırsat olabilir çünkü ya savaş bitecek ya da savaş hiç olmadığı kadar şiddetlenecek. Yani her halükarda 5-6 saat sonra dananı kuyruğu kopacak.

322,86 doların aşılması 378 dolara kapı aralayabilir.