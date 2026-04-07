RIPPLE (XRP)

XRP ve TAO Coin’e dikkat, kripto paralar nereye gidiyor?

  • Pakistan Dışişleri Bakanı son saldırıların barış çalışmalarına darbe vurduğunu açıkladı ancak resmi olarak ateşkese dair henüz bir cevap yok. İran’ın yaklaşık 6 saati daha da var.
  • Santiment XRP Ledger'da aktif cüzdanların zarar alarmı verdiğini ve alım için doğru zamanın gelmiş olabileceğini duyurdu.
  • On-Chain Mind BTC'de uzun vadeli yatırımcı satışlarının şimdilik bittiğini söylüyor. TAO Coin'de 322,86 doların aşılması 378 dolara kapı aralayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Körfez ülkeleri saatler ilerledikçe sokağa çıkmamayı tavsiye etmeye başladı ve Trump’ın son tarihinin dolmasına sadece 6 saat kaldı. Peki XRP ve TAO Coin cephesinde son durum ne? Santiment XRP Coin için yeni biir uyarı yayınlarken Sherpa TAO’ya dikkat çekti.

XRP Coin Yatırımcıları

Pakistan Dışişleri Bakanı son saldırıların barış çalışmalarına darbe vurduğunu açıkladı ancak resmi olarak ateşkese dair henüz bir cevap yok. İran’ın yaklaşık 6 saati daha da var ve ABD kesin bir cevap bekliyor.

Günceli bir kenara bırakırsak Santiment XRP Coin’e dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl boyunca XRP Ledger’da aktif olan ortalama cüzdanlar, yatırımlarında ortalama %41 değer kaybı yaşadı. Bu, Kasım 2022’deki FTX çöküşünden bu yana XRP yatırımcıları için kaydedilen en düşük MVRV (Gerçekleşen Değere Göre Ortalama Değer) rakamı.

Analistler XRP Coin yatırımcıları büyük ölçüde darbe aldığından mevcut seviyelerde alım yapmanın mantıklı olabileceğini düşünüyor.

“Kripto para birimleri sabit toplamlı al-sat oyunları olduğundan, ortalama getirilerin önemli ölçüde negatif olması (sadece fiyat düşüşü değil, traderların gerçek getirileri), rakip traderların halihazırda ciddi bir “kanlı savaş” ortamında bulunması nedeniyle, XRP satın almak bugünlerde çok daha düşük risk taşıyor.”

TAO Coin

On-Chain Mind yükseliş bekleyenler için duymak istedikleri türden önemli bir sinyal paylaştı. Aşağıdaki grafikle birlikte uzun vadeli yatırımcıların BTC için satış motivasyonundan bahseden platform satışların durduğunu yazdı.

“Uzun vadeli yatırımcılar artık neredeyse hiç satış yapmıyor. Tüm uzun vadeli yatırımcı gruplarında gerçekleşen kar realizasyonu, ayı piyasasının en düşük seviyelerine yakın. İnanç sarsılmıyor. Konsolide oluyor.” – On-Chain Mind

Bu güzel haberle TAO Coin’e bakalım. Sherpa buradaki pozisyonunu kapattığını ve yeni pozisyon almak için devam eden sıkıcı hareketin noktalanmasını beklediğini yazdı. Sıkıcı hareketin sona ermesi için önümüzdeki saatler fırsat olabilir çünkü ya savaş bitecek ya da savaş hiç olmadığı kadar şiddetlenecek. Yani her halükarda 5-6 saat sonra dananı kuyruğu kopacak.

322,86 doların aşılması 378 dolara kapı aralayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
