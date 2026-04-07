Kripto Para Hukuku

Amerikalı Demokratlar, CFTC’ye Yönelik Tahmin Piyasaları İçin Sıkı Denetim Talebinde Bulundu

Bilmeniz Gerekenler

  • ABD Kongresi üyeleri, askeri operasyonlar gibi hassas olaylar için işlem açan platformlara karşı uyarıda bulundu.
  • CFTC, piyasadaki tartışmalı tahmin sözleşmeleriyle ilgili olarak ek düzenleme adımlarını değerlendirmeye aldı.
ABD Temsilciler Meclisi’nde görev yapan bazı Demokrat vekiller, çeşitli tahmin piyasalarının kullanıcılarına askeri operasyonlar gibi hassas konular üzerinde açılan işlem olanakları nedeniyle Commodity Futures Trading Commission’a (CFTC) müdahale çağrısında bulundu. Özellikle İran’da görev yapan Amerikalı pilotların kurtarılmasıyla ilgili sözleşmelerin dolaşıma girmesi üzerine, bu tür platformların daha fazla denetlenmesi gerektiği gündeme taşındı.

ABD'li vekillerden tahmin piyasalarına tepki
CFTC'nin rolü ve platformların yanıtı

ABD’li vekillerden tahmin piyasalarına tepki

Temsilciler Seth Moulton ve Jim McGovern’ın liderlik ettiği bir grup Demokrat, CFTC Başkanı Michael Selig’e bir mektup iletti. Mektupta, yurtdışında faaliyet gösteren tahmin piyasası platformlarının, ABD’de izin verilmeyen işlemlere olanak tanımaması için alınabilecek tedbirler soruldu.

Jim McGovern, bu işlemleri değerlendirdiği açıklamasında, savaş gibi olayların bir bahis fırsatına çevrilmesini sert bir dille eleştirerek, insan hayatının sadece bir ekrandaki sayıdan ibaret görüldüğü algısından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasaları, son dönemde özellikle ABD başkanlık seçimleri döneminde ciddi bir popülarite kazanmıştı. Kullanıcılar, bu platformlarda yalnızca politika veya spor gibi konularda değil, gerçek dünyada meydana gelen önemli olaylar hakkında da işlem yapabiliyor.

Geçmişte bazı politikacılar, bu tür platformlarda içeriden bilgiye dayanan işlemlerin yapılabileceğine dikkat çekmiş ve örneğin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasına ilişkin tahmin sözleşmelerinin piyasada yer almasını eleştirmişti.

CFTC’nin rolü ve platformların yanıtı

Geçtiğimiz hafta Seth Moulton, özellikle Polymarket platformunda İran’da düşen Amerikalı pilotların kurtarılacağı zamana dair tahmin işlemlerine tepki gösterdi. Platform ise bu işlemlerin kaldırıldığını açıkladı ve süreçle ilgili iç değerlendirme başlatıldığını duyurdu.

Polymarket, yaptığı açıklamada, ilgili sözleşmenin yayına alınmaması gerektiğini belirtti ve konuya ilişkin iç incelemenin sürdüğünü paylaştı.

CFTC, tahmin piyasaları üzerindeki yetkisinin tamamen kendisine ait olduğunu ve sektör büyüdükçe yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığını beyan etti. Kurumun mevcut kuralları, terör, suikast, savaş gibi konuları kapsayan sözleşmelerin onaylanmasına izin vermiyor.

Demokrat vekiller, CFTC’ye ilettikleri mektupta özellikle ABD yasalarına aykırı görülen sözleşmelerin giderek yaygınlık kazandığı görüşünü dile getirdi. Pek çok işlemin ABD dışındaki platformlarda gerçekleştiğine dikkat çekilse de, kurumun etkin biçimde yaptırım uygulaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, içeriden bilgi sızdırılarak yapılan işlemler ve yasal kapsam dışındaki sözleşmelerle ilgili sorularına yanıt talep edildi.

CFTC’den konuya ilişkin anında bir açıklama gelmedi. Konunun önümüzdeki dönemde düzenleyici süreçlere yansıyabileceği öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
