Kripto ParaSolana (SOL)

Solana Foundation’dan dikkat çeken kripto kampanyası: “Kriptoyla vakit kaybetme” sloganı San Francisco’da

  • Solana Foundation, yapay zekâ ile entegre yeni ödeme modeli için dikkat çeken bir kampanya başlattı.
  • Kampanya, kripto işlemlerinin gelecekte daha görünmez ve arka planda gerçekleşebileceğini öne sürüyor.
Solana Foundation, San Francisco’da başlayan yeni reklam kampanyasında dikkat çekici bir slogan kullandı. Kentteki billboardlarda yer alan “Kriptoyla vakit kaybetme” mesajı, ilk bakışta kripto sektörüne mesafeli bir yaklaşım sergiliyormuş gibi algılanabiliyor. Ancak Solana Foundation, bu kampanyanın kripto paralara yönelik olumlu bir bakışın parçası olduğunu ve gelecekte yapay zekânın blockchain ile buluşacağı noktaya odaklandıklarını ifade ediyor.

Solana’nın “görünmez” blockchain vizyonu

Solana Foundation, 2020 yılında kurulmuş olup, Solana ekosisteminin gelişmesi için çalışan ve merkeziyetsiz uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik eden bir vakıf olarak biliniyor. Vakıf bu son kampanyasıyla geleneksel kripto kullanım şekline karşı farklı bir yaklaşım benimsiyor. Reklamlarda öne çıkan görüş; bireysel olarak elle kripto işlemleri yapmak yerine, bu süreci yeni nesil yapay zekâ uygulamalarına bırakmanın mümkün olması.

Billboardlardaki duyuru, yoldan geçenleri “x402” isimli X hesabına yönlendiriyor. Burada amaç, Solana ekosistemi içinde blockchain teknolojisini doğrudan son kullanıcılara sunmak yerine, bunun internet altyapısına entegre, arka planda çalışan ve görünmeyen bir yapı olmasına katkı sağlamak.

Solana ekosisteminin uzun vadeli vizyonu, blockchain’in ekonomik faaliyetlerin insan müdahalesi olmadan, akıllı yapay zekâ sistemlerinin inisiyatifiyle gerçekleştiği “agentic internet” fikrine dayanıyor. Buna göre, gelecekte kullanıcılar kripto işlemlerinin detaylarıyla ilgilenmek zorunda kalmadan online ödemeler tamamen otomatik şekilde yapılabilecek.

x402’ye dayalı yeni ödeme modeli ve Solana’nın rolü

Bu yaklaşımın merkezinde “x402” adını taşıyan yeni bir ödeme sistemi yer alıyor. Sistem, uygulama, web sitesi veya bir yapay zekâ aracı tarafından otomatik biçimde küçük ödemelerin sorunsuzca gerçekleşmesini sağlıyor. Giriş yapma veya abonelik gerektirmeyen bu modelde, örneğin bir yapay zekâ aracı ihtiyaç duyduğu veri için bir servisle temasa geçerek anında ufak bir ücret karşılığında hizmet alabiliyor.

Sistem, özellikle çok küçük tutarlardaki ödemelerin otomatik ve kesintisiz biçimde işlemesini ön plana çıkarıyor. Geleneksel ödeme altyapılarında yüksek işlem ücretleri ve gecikmeler nedeniyle mümkün olmayan “mikroödemeler” bu yeni modelle kolaylaşıyor.

Solana Foundation bu noktada, hızlı işlem kapasitesi ve düşük maliyet yapısıyla ortaya çıkan yeni ekonomiye güçlü bir altyapı sunabileceğine inanıyor. Vakfa göre, işlemlerin arka planda ve şeffaf şekilde yürütülmesi halinde, kullanıcılar kripto paraları doğrudan kullanmak zorunda kalmadan dijital hizmetlerden yararlanabilecek.

Solana Foundation sözcüsü, kripto para ve Solana’nın, yapay zekâ tabanlı ödemelerde varsayılan çözüm olmaya hızla yaklaştığını belirtti ve performanslı ağların öne çıkacağını vurguladı.

Sonuç olarak Solana, blokzincir odaklı yenilikçi bir ödeme vizyonu sunarken, geleceğe dönük bu yaklaşımın ilk hamlesini alışılmışın dışında bir reklam kampanyasıyla tanıttı.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
