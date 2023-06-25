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Bitcoin fiyatı yeniden 31.000 doların üstünde daha yukarıdaki zirvelere odaklanmış gibi görünüyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler fiyatın daha fazla yükselmesine yardımcı olabilir. Kurumsal ilgi patlaması yatırımcılardaki risk iştahı artışının temelini oluşturuyor. Peki bu hafta yatırımcıları hangi gelişmeler bekliyor?

Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri

Her Pazar olduğu gibi bugün de önümüzdeki günlerde fiyata etki edecek önemli gelişmeleri ele alacağız. ETF başvuruları nedeniyle makro ekonomik gelişmeler borsayı düşürürken kriptoyu sallayamadı. Ancak PMI ve İnşaat İzinleri verilerine fiyatın tepki verdiğini de gördük. Yani makro cephedeki gelişmeler daha az önemli görünse de BTC’ye ihtiyaç duyduğu desteği verebilir.

26 Haziran Pazartesi

20:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak

27 Haziran Salı

15:00 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,491M Önceki: 1,417M)

15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti: -1,3% Önceki: 1,1%)

16:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,6)

17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 104,0 Önceki: 102,3)

17:00 Yeni Konut Satışları (Beklenti: 657K Önceki: 683K)

28 Haziran Çarşamba

16:30 Fed Başkanı Powell Konuşacak

16:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak

Blockchance 23 Etkinliği

Internet Computer (ICP) Teknik Güncelleme

AGIX Kilit Açılışı (2,5 Milyon $)

29 Haziran Perşembe

09:30 Fed Başkanı Powell Konuşacak

15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Beklenti: 1,4% Önceki: 1,3%)

15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 264K)

30 Haziran Cuma

04:30 Çin İmalat PMI (Önceki: 48,8)

12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Beklenti: 5,5% Önceki: 5,3%)

15:30 ABD Çekirdek PCE (Önceki: %4,7)

OP Token Kilit Açılışı (32,9 Milyon $)

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Öncelikle makro cephede hareketli bir haftaya giriyoruz. Pazartesi büyük ölçüde sakin olacak ve Bitcoin bugünden başlayan bir yükselişle bu sakinliğin değerlendirmek isteyebilir. Salı günü ABD cephesinde önemli veriler gelecek. Ekonominin güçlendiğini gösteren veriler kripto paraların aleyhine olacaktır. Bu yüzden verilerin beklenti altı gelmesi pozitif sonuç doğurabilir.

Powell iki gün üst üste açıklamalarda bulunacak burada vereceği mesajlar son gelen veriler ışığında oldukça önemli. Çarşamba günü Almanya’da yapılacak blockchain etkinliğinde 18 farklı kripto projesi katılımcı olacak. Büyük müjdeler gelirse pozitif ayrışabilirler.

PCE verisi oldukça önemli ve Çin İmalat PMI Cuma sabahını hareketlendirebilir.