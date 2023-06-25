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  •   Alarm Kurun 18 Kritik Gelişme Bunu Belirleyecek! Bitcoin Bu Hafta Kaç Dolar Olacak?

Alarm Kurun 18 Kritik Gelişme Bunu Belirleyecek! Bitcoin Bu Hafta Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • PCE verisi ve Powell açıklamaları bu haftanın en kritik gelişmelerinden.
  • OP Token kilit açılışı fiyatı olumsuz etkileyebilir.
  • Bitcoin 31.000 dolara yakın işlem görüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:20
25 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı yeniden 31.000 doların üstünde daha yukarıdaki zirvelere odaklanmış gibi görünüyor. İlerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler fiyatın daha fazla yükselmesine yardımcı olabilir. Kurumsal ilgi patlaması yatırımcılardaki risk iştahı artışının temelini oluşturuyor. Peki bu hafta yatırımcıları hangi gelişmeler bekliyor?

Kriptoda Haftanın Önemli Gelişmeleri

Her Pazar olduğu gibi bugün de önümüzdeki günlerde fiyata etki edecek önemli gelişmeleri ele alacağız. ETF başvuruları nedeniyle makro ekonomik gelişmeler borsayı düşürürken kriptoyu sallayamadı. Ancak PMI ve İnşaat İzinleri verilerine fiyatın tepki verdiğini de gördük. Yani makro cephedeki gelişmeler daha az önemli görünse de BTC’ye ihtiyaç duyduğu desteği verebilir.

26 Haziran Pazartesi

  • 20:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak

27 Haziran Salı

  • 15:00 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,491M Önceki: 1,417M)
  • 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri (Beklenti: -1,3% Önceki: 1,1%)
  • 16:00 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,1 Önceki: %3,6)
  • 17:00 CB Tüketici Güven Endeksi (Beklenti: 104,0 Önceki: 102,3)
  • 17:00 Yeni Konut Satışları (Beklenti: 657K Önceki: 683K)

28 Haziran Çarşamba

  • 16:30 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • 16:30 AMB Başkanı Lagarde Konuşacak
  • Blockchance 23 Etkinliği
  • Internet Computer (ICP) Teknik Güncelleme
  • AGIX Kilit Açılışı (2,5 Milyon $)

29 Haziran Perşembe

  • 09:30 Fed Başkanı Powell Konuşacak
  • 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Beklenti: 1,4% Önceki: 1,3%)
  • 15:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Önceki: 264K)

30 Haziran Cuma

  • 04:30 Çin İmalat PMI (Önceki: 48,8)
  • 12:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Beklenti: 5,5% Önceki: 5,3%)
  • 15:30 ABD Çekirdek PCE (Önceki: %4,7)
  • OP Token Kilit Açılışı (32,9 Milyon $)

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Öncelikle makro cephede hareketli bir haftaya giriyoruz. Pazartesi büyük ölçüde sakin olacak ve Bitcoin bugünden başlayan bir yükselişle bu sakinliğin değerlendirmek isteyebilir. Salı günü ABD cephesinde önemli veriler gelecek. Ekonominin güçlendiğini gösteren veriler kripto paraların aleyhine olacaktır. Bu yüzden verilerin beklenti altı gelmesi pozitif sonuç doğurabilir.

Powell iki gün üst üste açıklamalarda bulunacak burada vereceği mesajlar son gelen veriler ışığında oldukça önemli. Çarşamba günü Almanya’da yapılacak blockchain etkinliğinde 18 farklı kripto projesi katılımcı olacak. Büyük müjdeler gelirse pozitif ayrışabilirler.

PCE verisi oldukça önemli ve Çin İmalat PMI Cuma sabahını hareketlendirebilir.

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