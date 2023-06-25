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25 Haziran Pazar sabahına uyandık ve kripto paralar düne nispeten çok daha yeşil görünüyor. Üstelik BTC kritik eşikte. Önümüzdeki saatlerde talebin artması halinde BTC tekrar 31.000 dolar üstünde zirveler yapabilir. Peki yatırımcıları neler bekliyor? Kripto paralarda son durum ne?

Bitcoin Son Durum

Kral kripto para birimi BlackRock’ın desteğiyle 30.000 doların üstünde kalıcılık elde etti. Üstelik sürekli yukarı testler heyecanın halen boğalar lehine yüksek olduğunu gösteriyor. Fiyat ara düşüşler yaşasa da artan long yönlü pozisyonlar yukarı yönlü harekete inancı vurguluyor. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.860 doların üstünde ve dün sona eren kaos fiyata pozitif katkı sağladı.

Wagner’in kışlalarına dönme kararı Rusya’nın yaşayacağı kriz nedeniyle piyasaların satış yeme ihtimalini ortadan kaldırdı. Ukrayna savaşının ardından kripto paraların nasıl arttığını hatırlayalım. Bölgedeki iki devlet enerji ve gıda ihracı noktasında dünyanın en önemli yerlerinden. Eğer orada üretim olmazsa bu dünyanın dört bir yanına enflasyon olarak dönecektir. Çift haneli enflasyonu kıl payı atlatan Fed, istikrarlı enflasyon düşüşüne rağmen faizde temkinli davranırken bu senaryoda dişlerini gösterebilirdi.

Neyse ki en kötü senaryo gerçek olmadı ve Bitcoin yönünü kısa bir molanın ardından tekrar yukarı çevirdi.

Kripto Paralar, Altcoinler Yorum

Hafta sonu olmasına rağmen kripto paralarda hacim 30 milyar doların üstünde. Haftalar önce 15 milyar dolar ve altını gördüğümüz için bu umut verici. BTCD artmaya devam ediyor dünkü kaosun ortasında altcoinlerin bir kısmı BTC’den çok daha fazla kayıp yaşadı. Ancak BTC toparlanmasına rağmen düşüş yaşadıkları hızda eski seviyelerine dönemediler.

Son 7 günün en büyük 100 kripto para arasında en fazla kazananı yüzde 95’lik artışla BCH Coin oldu. Fiyat birkaç önce belirttiğimiz 200 dolar seviyesini aştı. EDX Markets hamlesi ve emtia olarak sınıflandırılma ihtimali neredeyse ölü (geçtiğimiz yıl Vitalik Buterin BCH’ı hayal kırıklığı olarak tanımlamıştı) bir projenin ilgi görmesine neden oluyor. PEPE ise ikinci sırada ve haftalıkta %63 değer kazandı. STX daha önce uyardığımız üzere BTC ilgisiyle birlikte kazanımlarını artırıyor.

BNB, BTT, RPL ve KCS ise BTC rallisine rağmen haftalıkta kırmızı kalmayı başaran altcoinler oldu.