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Bitcoin (BTC) son iki gün içinde 29 bin dolar seviyesinin altına gerilemedi. Bunun olması durumunda bile boğalar 29.600 dolar seviyesi boğalar tarafından savunulabilir. Çünkü yazı yazıldığı sırada BTC 30.700 dolardan işlem görüyordu.

Yakın tarihli bir rapor, Bitcoin köpekbalıkları arasında artan birikimin altını çizdi, ancak BTC madencileri ve balinalar öncü kripto paranın dağıtımına yardımcı oldu. Son haftalardaki piyasa duyarlılığına rağmen, talep ve fiyatlar artmaya devam etti ve uzun vadeli ayıları ters bir durumda yakalayabilir.

Bitcoin Kaç Dolar

Bitcoin için günlük zaman dilimi eğilimi yükselişe geçti. Fiyatlar 30.000 dolar civarında önemli bir direnci yeniden test etti. Özellikle, 30.800 dolar seviyesi Nisan ortasında direnç görevi gördü. Bu seviyenin üzerinde bir hareket olası göründü.

Trend 2023’te yükselişe geçti, ancak bu bir boğa koşusu olduğu anlamına gelmiyor. 30.800 ile 31.500 doların üzerinde, dikkat edilmesi gereken bir sonraki direnç seviyeleri 32.800 ve 34.500 dolar. 34.200 dolarlık %100 Fibonacci uzatma seviyesi, özellikle BTC 30.800 doları geçebilirse, geçerli bir yükseliş hedefi olarak görülebilir.

RSI, aşırı alım koşullarını göstermek için 70’in üzerindeydi ve CMF, Bitcoin piyasasına önemli sermaye akışını göstermek için +0.1 seviyesindeydi. Bitcoin’in yukarı yönlü yörüngesinde devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösterdiler.

30.800 dolarlık direncin üzerinde, 34.000 dolarlık alana kadar satıcıların önemli bir satış bölgesi bulunmuyor. Bu nedenle, yukarı doğru bir hareket fiyatların hızla yükseldiğini görebilir.

Bitcoin’de Son Durum

Borsalardaki arz ölçütü Mayıs ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde düşmekte. Bu durum Bitcoin’in borsalardan çekilmesinin arttığını gösterdi. SEC’in Coinbase ve Binance’e karşı tutumu, yatırımcıların BTC’lerini başka bir yerde saklamak istemeleri nedeniyle para çekme işlemlerini körüklemede rol oynamış olabilir.

Yükselen fiyatlar, son on gündeki güçlü alım baskısının da bir faktör olduğunu gösterdi. Borsa akış dengesi 19 Haziran’da keskin bir düşüş gösterdi. Bu arada, tüketilen yaş da geçtiğimiz hafta birkaç artış gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.