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  •   Dünyaca Ünlü DeFi Platformunda Büyük Değişiklik! Güle Güle USDC, Hoş Geldin RWA!

Dünyaca Ünlü DeFi Platformunda Büyük Değişiklik! Güle Güle USDC, Hoş Geldin RWA!

Özet

  • MakerDAO, DAI teminat çeşitliliğini artırmak adına iyileştirmeler gerçekleştiriyor.
  • Gerçek Dünya Varlıkları (RWA), DAI teminatında önemli bir yer tutuyor.
  • wstETH, Maker Protokolü'nde popülerlik kazandı ve wETH'e yaklaştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:41
24 Haziran 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

DeFi sektöründe Lido’nun rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen MakerDAO (MKR) protokolünde iyileştirmeler yapmaya devam ediyor. Son gelişmeler, DAI’nin teminat olarak USDC’ye olan bağımlılığının azaldığını göstermişti.

USDC Uçtu Gitti

Daha önce, USD Coin (USDC) DAI’nin teminatlarının %51,7’sini oluşturuyordu ve bu da onu baskın varlık haline getiriyordu. Bu arada, Ethereum (ETH) genel dağılımın %7,7’sini oluşturuyor ve ikincil bir teminat seçeneği olarak hizmet veriyordu.

Zaman içinde USDC’nin DAI teminatlarına katkısı %9’un altına düşmüştür. Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) artık önemli bir paya sahiptir ve DAI teminatlarının %25,5’i, kısa vadeli tahvillerden oluşan çeşitli portföyler de dahil olmak üzere çeşitli RWA’lardan oluşmakta. Bu değişim, MakerDAO’nun teminatlarını çeşitlendirme ve tek bir varlığa bağımlılığı azaltma çabalarını göstermekte.

RWA’nın dahil edilmesi yalnızca DAI’nin teminat olarak güvence altına alınmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda MakerDAO için genel gelir üretimine de katkıda bulunuyor. MakerDAO, gerçek dünya varlıklarını ekosisteme dahil ederek potansiyel gelir akışlarını kripto para birimiyle ilgili faaliyetlerin ötesine taşıyor.

MakerDAO’nun geliri, stratejik değişikliklerin olumlu etkisini yansıtacak şekilde geçtiğimiz hafta %32,9 oranında kayda değer bir artış gösterdi. Eş zamanlı olarak, protokoldeki Toplam Kilitli Değer (TVL) de benzer bir artış yaşadı ve bu da ekosistemde artan güven ve faaliyete işaret ediyor.

MakerDAO kullanıcıları arasında wstETH’in artan popülaritesi, protokolün son dönemdeki büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Maker Protokolü’nün akıllı sözleşmeleri tarafından tutulan yaklaşık 932 bin wstETH ile toplam arzın yaklaşık %46’sını temsil ediyor.

Kullanıcılar, likit stake edilmiş ETH varlıklarını wstETH aracılığıyla DAI kredileri ve zincir içi kaldıraç için kullanarak protokol içinde wstETH ve DAI arasında simbiyotik bir ilişkiyi teşvik etmektedir.

Maker Protokolünde önemli bir ilgi gören wstETH, Kilitlenen Toplam Değer (TVL) açısından wETH’e yaklaşarak en iyi teminat seçeneklerinden biri haline geldi.

MKR ve DAI’nin Durumu

Yazım saatine göre MKR, kayda değer bir fiyat artışı yaşadıktan sonra 709,6 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, büyük adreslerin MKR varlıklarındaki düşüş, balinalar arasında ilginin azaldığını ve yatırım tercihlerinde bir değişim olduğunu gösterdi.

Ayrıca, MKR’yi elinde bulunduran adreslerin sayısı da aynı dönemde azalarak MKR token sahiplerinin portföylerindeki değişikliklere işaret etti. DAI’nin stablecoin sektöründeki hakimiyeti artarken, büyüyen piyasa değerine de yansıdığı gibi, ağ büyümesi önemli bir düşüş göstermişti.

Bu düşüş, yeni adreslerin benimsenmesinde bir yavaşlama veya yeni katılımcıların ilgisinde geçici bir azalma anlamına gelebilir ve altta yatan faktörleri anlamak için daha fazla inceleme yapılması gerekir.

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