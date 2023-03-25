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Kripto analiz şirketi Santiment, GitHub’da yüksek geliştirme girdisi ile öne çıkan altcoin projeleri olarak Polkadot (DOT), Kusama (KSM) ve Cardano‘nun (ADA) başı çektiğini bildirdi. Şirketin paylaştığı listeye göre bu altcoin’ler yüksek geliştirme aktivitesi ile rakiplerine adeta toz yutturuyor.

Yüksek Geliştirme Aktivitesi İle Öne Çıkıyorlar

Santiment, Polkadot ve Polkadot’un test platformu gibi işlev gören, “kanarya ağı” olarak da bilinen Kusama’nın son 30 günde 591,47 GitHub girdisine ulaştığını ve ikilinin diğer tüm altcoin projelerine liderlik ettiğini bildirdi. Öte yandan en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘un (ETH) en güçlü rakiplerinden birisi olarak gösterilen Cardano ise 531,8 GitHub girdisi ile üçüncü sırada yer alırken onu 399,7 GitHub girdisi ile bir Web3 projesi olan Internet Computer (ICP) takip ediyor.

Listenin geri kalanında ise sırasıyla Ethereum, Status (SNT), Hedera (HBAR), Comos (ATOM), ChanLink (LINK) ve Decentraland (MANA) yer alıyor.

Santiment, GitHub girdilerini hesaplarken rutin güncelleme girdilerini dikkate almadığını ve yalnızca “gerçek” GitHub girdileri için veri toplandığını belirterek projelerin sıralanması konusunda gelişmiş bir yaklaşımın benimsendiğini savunuyor.

Geliştirici aktivitesi ile öne çıkan DOT, KSM ve ADA bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde sırasıyla kaydettikleri yüzde 0,94 düşüşle 5,91 dolar, yüzde 1,25 düşüşle 32,52 dolar ve yüzde 2,71 düşüşle 0,352 dolardan işlem görüyor.

Altcoin Projeleri İçin Geliştirici Aktivitesinin Önemi

Santiment, geçmişte bir altcoin projesini çevreleyen yoğun geliştirme aktivitesinin, geliştiricilerin projenin başarılı olacağına inanarak çalıştıklarını gösterdiği veya proje için yeni özelliklerin duyurulacağı anlamına gelebileceğinden olumlu bir gösterge olduğunu bildirmişti. Ayrıca, bir altcoin projesi için yüksek olan geliştirici aktivitesi bir tür dolandırıcılık yöntemi olan exit scam ihtimalini düşürmekte hatta ortadan kaldırıyor olması bakımından oldukça önemlidir.