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Ethereum Kurucusundan Tavsiyeler! Kripto Para Yatırımcılarına 4 Öneri!

Bir bilene sormalı, nedir bu kripto paralarda kazanmanın sırrı? Vitalik Buterin önemli bir pencere açtı.
19:22
5 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Vitalik Buterin kadar kripto paralar konusunda tecrübeli çok az isim vardır. Bu piyasada tecrübe paradan çok daha değerli. Ethereum kurucu ortağı kripto para yatırımcıların uyarı tadında bir öneride bulundu. Yatırımcılar eğer bu öneriyi dikkate alırsa telafisi mümkün olmayan kayıplardan önemli ölçüde uzaklaşabilir. Üstelik yatırım psikolojisini yönetme konusunda da daha başarılı olacaklardır.

Kripto Para Yatırımcılarına Tavsiye

Vitalik Buterin, yorgun kripto yatırımcılarına fiyat izleme ve trade yerine teknolojiye odaklanmalarını tavsiye etti. Buterin bu tavsiyesini Twitter’da CoinMamba adlı bir kripto yatırımcısıyla paylaştı ve kripto para sektöründeki dolandırıcılar ve sahtekarlarla ilgili hayal kırıklığını dile getirdi.

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Kripto endüstrisi, 2022’nin başından bu yana çok sayıda felaketle boğuşuyor. Terra fiyaskosu ve FTX borsasının Mayıs ve Kasım aylarında çökmesi, kripto topluluğu için büyük aksilikler olarak kabul edilebilir. Kripto endüstrisi de 2022’de çok sayıda saldırıya tanık oldu. Kripto güvenlik firması PeckSheild’e göre, 2022 yılında 2,98 milyar dolar değerinde kripto varlığı çalındı. Buterin, FTX’in çöküşünün büyük bir trajedi olmasına rağmen, sorunun teknolojide değil, belirli varlıklara yatırım yapan insanlarda olduğuna inanıyor.

Hangi Altcoinler Alınır?

Yıllardır kripto paralarla uğraşan yatırımcıların odak noktası öncelikle hangi sezonda alım yaptığınızdır. Net biçimde ayı sezonundayız ve Bitcoin için on-chain indikatörlerin büyük kısmı dip bölgede olduğumuz söylüyor. Eğer bu kripto kışı tarihte görülmemiş bir buzul çağına dönüşmezse piyasanın yükselmesi gerekir. Nitekim önceki ayı sezonlarını karşılaştırdığımız yazımızda asgari 20 aylık süreçten bahsetmiştik. Üstelik Bitcoin’in 100 dolar seviyesinden 1 doların altına düştüğü günleri hatırlayın.

Birçok yatırımcı ayı piyasalarında satar ve boğa piyasasında alır. Fakat yatırımcıların yapması gereken şey çok basit. Dip olduğunu düşündüğün seviyede al ve yeterince bekledikten sonra seni tatmin eden kar seviyesini görünce açgözlülük yapmadan sat. Fakat yatırımcıların çoğu tem tersini yapar ve azınlık olan grup böylece para kazanır. Ve elbette yeni gelen tecrübesiz yatırımcılardan da. Kripto paralarda bir nevi askeriyedeki devrecilik mantığı vardır. Ancak 2017 yılında kripto paralara girip halen paragrafın başındaki şeyi yapanlar var.

  • Sadece teknolojisine güvendiğiniz ve geleceğine inandığınız projelere yatırım yapın. Böylece büyük düşüşlerde kayıp psikolojisini yönetebilirsiniz.
  • Borç para veya kredi ile kripto paralara yönelmeyin. İhtiyacınız olan parayla kripto para almayın. Eğer bunu yaparsanız kayıp psikolojisi yönetilemez hale gelir ve para kaybetmeniz garantidir.
  • Eğer altcoinlerle alakalı detaylı analiz, inceleme yeteneklerine sahip değilseniz Bitcoin sizin için en iyi seçenek olabilir. %99 kayıp yaşamaktansa dolar bazlı %300-400 kazançlar daha mantıklıdır. Aynı zamanda boğa sezonunda elinizdeki BTC ile altcoin fırsatlarını da yakalayabilirsiniz. Unutmayın boğa geldiğinde “Bitcoin’in yükselişiyle baskılanan altcoinler düşüyor” lafını çok duyacaksınız.
  • Şu kripto parayı al diyen birinin söylediği kripto parayı almayın.

Yukarıdaki tavsiyeleri kripto paraların yüksek riskli bir alan olduğunu bilerek ele alın. Yatırım yaptığınız şey Bitcoin bile olsa teknik olarak sıfıra gidip yok olma ihtimali vardır.

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