Ekonomi

7 Nisan NY ABD enflasyon raporu yayınlandı, kripto paralar ne olacak?

Bilmeniz Gerekenler

  • NY Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri: Açıklanan: %3,42 (Tahmin %3,5, Önceki %3).
  • Mart ayında bir yıl sonraki konut fiyat artışı beklentisi Şubat ayındaki %3'e kıyasla %3,3 oldu.
  • Mart ayında bir yıl sonraki benzin fiyatı enflasyonu beklentisi Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
ABD’de benzin fiyatları 2022 zirvesine dönerken enflasyon beklentileri de yukarı revize ediliyor. Cuma günü asıl enflasyon raporu gelecek ancak öncesinde NY Fed enflasyon beklenti anketini yayınladı. Güncel durumu anlamak ve Cuma günü gelecek rapora hazırlanmak için burada önemli detaylar yer alıyor.

Kısa vadeli enflasyon artıyor

New York Federal Rezerv Bankası Mikroekonomik Veri Merkezi dakikalar önce yayınladığı raporda hanehalklarının enflasyon beklentilerinin kısa ve orta vadede yükseldiğini yazdı. Uzun vadede enflasyon beklentisi değişmedi. Benzin fiyatlarındaki artış beklentileri de 2022 Mart ayından bugüne en yüksek seviyesine ulaştı.

İş bulma beklentileri iyileşirken, iş kaybı beklentileri ve işsizlik oranı beklentileri kötüleşti. Harcama ve hane halkı gelir artış beklentileri büyük ölçüde sabit kaldı. Anket 2 Mart ile 31 Mart arasında toplanan verilerle oluştuğundan bugünkü karamsarlığı tam olarak yansıtmıyor. Eğer ABD ile İran arasında anlaşma olmazsa Mayıs ayında gelecek Nisan raporu çok daha farklı olacaktır.

Raporun detayları

1 yıllık enflasyon beklentilerinin medyanı yaklaşık yarım puan artarak %3,4’e yükseldi. 3 yıllık beklenti 0,1% artarken 5 yıllık beklenti medyanı %5’te sabit kaldı. Anketin katılımcılar arasındaki görüş ayrılığını ölçen göstergesi (enflasyon beklentilerinin 75. ve 25. yüzdelik dilimleri arasındaki fark), bir yıllık vadede azalırken, üç yıllık ve beş yıllık vadelerde arttı.

Enflasyona dair belirsizlik raporda arttı. Konut fiyat artış beklentilerinin medyanı 0,3 puan artarak %3,3’e yükseldi. Bu da konut enflasyonun yeniden hortlayıp daha uzun vadeli enflasyonla mücadele stratejisinin gündeme gelme potansiyelini yansıtıyor.

“Bir yıl sonraki emtia fiyat değişimi beklentilerinin medyanı, benzin için 5,3 puan artarak %9,4’e, gıda için 0,7 puan artarak %6’ya ve kira için 1,2 puan artarak %7,1’e yükseldi. Mart ayı benzin verisi, Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyededir. Bir yıl sonraki fiyat değişimi beklentilerinin medyanı, sağlık hizmetleri maliyetleri için %9,7 ile değişmez kalırken, üniversite eğitimi maliyetleri için 0,1 puan azalarak %9,0’a gerilemiştir.”

ABD hisse senedi fiyatlarının 12 ay sonra daha yüksek olacağına dair beklenti %1,6 puan düşerek %36,3’e geriledi. Yani risk piyasaları için iyimserlik daha da kırılmış durumda.

“Önümüzdeki 12 ay içinde işini kaybetme olasılığı ortalaması 0,6 puan artarak %14,4’e yükseldi. Bu rakam, serinin 12 aylık hareketli ortalaması olan %14,6’nın altında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki 12 ay içinde işinden kendi isteğiyle ayrılma olasılığı ortalaması, yani beklenen işten ayrılma oranı da 2,4 puan artarak %18,3’e yükseldi.”

Fakat NY Fed Başkanı Williams bugün yaptığı açıklamada işsizlik oranının sağlıklı olduğunu ve buraya baktığını söyleyerek iş talebi ve arzı noktasındaki değişimi pek ciddiye almadı. Bu da Fed’in faiz artırım potansiyelini yansıtıyor. Özellikle enflasyon yükselirken iş piyasası bu çerçeveden bakıldığında şahinleri destekliyor. (Williams şahin olmadığı halde rasyonel duruşu böyleyse şahinleri siz hesap edin.)

BTC güne kırmızı devam ediyor ve İran kaynakları “iletişimin tamamen kesildiği iddialarını” yalandı. 03:00’a saatler kaldı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
