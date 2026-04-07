ABD’de kripto dolandırıcılığından kaynaklanan kayıplar artış gösterdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından kamuoyuna açıklanan rapora göre, 2025 yılında ülkede kripto para dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıplar ciddi bir artış gösterdi. Yıl boyunca bildirilen kayıpların toplamı 11,4 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın bir önceki yıla oranla yüzde 22 daha fazla olduğu saptandı. Dijital varlıklarla bağlantılı dolandırıcılıklardaki büyüme, kripto piyasasının karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekiyor.

Dolandırıcılık yöntemlerinde değişim yaşanıyor

FBI’nın raporunda, kripto para yatırım dolandırıcılıklarının giderek daha karmaşık hale geldiği belirtiliyor. Bu tür dolandırıcılıklarda genellikle uzun vadeli ve sofistike yöntemler kullanılıyor. Suçlular, psikolojik manipülasyon teknikleri, yasal görünümlü platformlar ve kripto para teknolojisinin sunduğu anonimliğinden yararlanarak mağdurları ciddi maddi kayıplara uğratıyor.

Yine raporda yer alan bilgilere göre, kripto para dolandırıcılıklarının büyük bir kısmı Güneydoğu Asya merkezli organize suç örgütleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu suç örgütlerinin, insan kaçakçılığı mağdurlarını emek zoruyla çalıştırarak dolandırıcılık operasyonlarını yürüttüğü tespit edildi.

Kripto para analitik şirketi Chainalysis’in raporunda da dünya genelinde kayıpların büyüklüğü öne çıkıyor. 2025 yılı boyunca dünya genelinde 17 milyar dolarlık kripto paranın dolandırıcılık ve hile yoluyla kaybedildiği açıklandı. Kimlik taklitçiliği, sahte borsa siteleri ve yapay zeka ile üretilen mesajlarla bireylere yönelik dolandırıcılıklar, doğrudan siber saldırıların önüne geçmeye başladı.

Mağdurlar ve finansal etkiler

FBI, kripto parayla ilgili dolandırıcılık mağduru olarak başvuru yapanların sayısında da ciddi bir yükseliş yaşandığını belirtti. 2025’te toplam 181 bin 565 kripto para bağlantılı şikayet kayıtlara geçti ve bu, önceki yıla kıyasla yüzde 21 artış anlamına geliyor.

Her dolandırıcılık vakasında ortaya çıkan ortalama maddi kayıp 62 bin 604 dolar oldu. Bu, birçok kişinin birikim ya da emeklilik fonu gibi önemli miktarlardaki tasarruflarını kaybedebildiğini gösteriyor.

Kayıplar çoğunlukla büyük miktarlara ulaşıyor. Rapora göre, 18 bin 600’ü aşkın şikayetçi 100 bin doların üzerinde kayıp bildirdi. Bu da ciddi finansal sonuçlara yol açan vakaların azımsanmayacak düzeyde olduğunu gösteriyor.

Genel tabloya bakıldığında, kripto para dolandırıcılığı internet üzerinden yapılan finansal suçların merkezinde yer alıyor. 2025 yılı boyunca ABD’de toplam 1 milyonu aşan siber suç başvurusu yapıldı ve bunlarla bağlantılı toplam kayıp 20,8 milyar doları geçti. Bu şikayetlerin büyük kısmı yine dolandırıcılık ve hilelere dayalı işlemlerle ilişkiliydi.