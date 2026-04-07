Trump bağlantılı kripto girişimi AB DAO işbirliği sonrası inceleme altında

  • Trump ailesinin ortak olduğu kripto para şirketi WLFI, son işbirliği sonrası inceleme altında bulunuyor.
  • Şirket, yaptırıma tabi kişilerle bağlantısı olmadığını söylese de denetim süreçleriyle ilgili tartışmalar sürüyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın da ortakları arasında yer aldığı ve ailesinin bir bölümüne sahip olduğu WLFI adlı kripto para şirketi, son dönemde gerçekleştirdiği bir işbirliğiyle gündemde. Şirket, ABD ve İngiltere’nin yaptırım uyguladığı bazı isimlerin projede geçmişte yer aldığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

AB DAO ile işbirliği ve geçmişteki bağlantılar

WLFI, Eylül 2024’te kurulmuş bir kripto para şirketi olarak biliniyor. Şirket, kısa süre önce ABD Doları’na endeksli stabil kripto parası USD1’i, Güneydoğu Asya merkezli blockchain platformu AB DAO’ya entegre ettiğini açıkladı. Ortaklığın duyurulmasından hemen önce, AB DAO’nun desteklediği bir tatil köyü projesinde, ABD ve İngiltere tarafından yaptırıma tabi tutulan Prince Group’un bazı üyelerinin yer aldığı öğrenildi.

Prince Group, Kamboçya’da geniş bir faaliyet alanına sahip ve ABD yetkilileri tarafından uluslararası suç ağı olarak tanımlanıyor. Özellikle grubun kurucusu Chen Zhi ve bazı yakınları, büyük çaplı dolandırıcılıkla suçlanarak 2023 yılının sonlarına doğru yaptırıma uğramıştı. AB DAO’nun tanıttığı tatil köyü projesi kapsamında bu isimlerin birkaç hafta öncesine kadar aktif olduğu ancak yaptırımların ardından projeden çıkarıldıkları belirtildi.

WLFI’nin açıklamaları ve yönetim süreçleri

WLFI, söz konusu işbirliği öncesinde gerekli incelemeleri yaptığını savundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yaptırıma tabi hiçbir kişiyle ilişkimiz ya da bağlantımız bulunmuyor” görüşüne yer verildi.

WLFI, The Times’a gönderdiği açıklamada, herhangi bir yaptırıma tabi kişiyle bağı olmadığını belirtti.

Ancak bu gelişmelerden sonra şirketin iş ortaklarını seçerken uyguladığı denetim süreçleri ve yönetim anlayışına dair sorular gündeme geldi. Ocak ayında yayımlanan bir haberde, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın desteklediği bir firmanın, Trump’ın göreve dönmesinden hemen önce WLFI’de yüzde 49’luk hisse için 500 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Uzmanlar, bu büyüklükteki bir anlaşmanın Amerikan siyasetinde daha önce görülmediğini ve çıkar çatışması ihtimalini gündeme getirdiğini değerlendirdi. Beyaz Saray tarafından ise herhangi bir usulsüzlüğün olmadığı yönünde açıklama yapıldı.

Yine de son yaşanan işbirliği ve AB DAO bağlantısı sonrası WLFI’nin denetim mekanizmalarının yeterliliği ve uluslararası ilişkilerdeki şeffaflığı tartışılıyor.

The Times tarafından yayımlanan son raporda, WLFI’nin Prince Group ile doğrudan bir bağı tespit edilmediği ifade edildi. Ancak ortaklık süreçlerindeki soru işaretlerinin devam ettiği görülüyor.

Şirketin güvenlik ve yasal uyumluluk yaklaşımlarına ilişkin ilerleyen dönemde daha fazla açıklama yapması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

