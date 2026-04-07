ABD Mevduat Sigorta Kurumu’ndan stabilcoin düzenlemelerinde yeni adım

ABD’nin bankacılık sektörünü denetleyen Mevduat Sigorta Kurumu, stabilcoin düzenlemelerine ilişkin yaklaşımını resmen açıkladı. Kurumun önerisi, geçen yıl yasalaşan Ulusal ABD Stabilcoin Yenilik Yasası (GENIUS) kapsamında belirli sorumlulukları yerine getiren federal finansal düzenleyiciler arasında yer alıyor. Taslak, kardeş düzenleyici kurum olan Para Denetleme Ofisi’nin şubat ayında sunduğu öneriye yakın bir çerçeve ortaya koydu.

Yeni düzenleme teklifinin ana hatları

Hazırlanan düzenlemeler kapsamında Mevduat Sigorta Kurumu, ABD’de faaliyet gösteren mevduat kurumlarının yan kuruluşları aracılığıyla stabilcoin ihraç etmesini denetleyecek. Bu çerçevede, ilgili şirketlere asgari sermaye, likidite ve saklama standartları getirilmesi planlanıyor. Kurum, bu kriterlerin henüz kesinleşmediğini, kamuoyunun ve sektörün görüşlerini toplamaya devam edeceklerini ifade etti. Son kararın alınması için, önümüzdeki 60 gün boyunca 144 maddelik soru listesi kamuoyunun değerlendirmesine açık tutulacak.

Aralık ayında açıklanan uygulama sürecine ilişkin teklifin ardından hazırlanan bu ikinci düzenleme, stabilcoin ihraç eden bankaların hangi kriterleri sağlaması gerektiğine odaklanıyor. Düzenlemeler kesinleşinceye kadar, nihai koşullar değişebilecek.

Sektörde temel tartışma konuları ve siyasi süreç

Stabilcoinler için mevcut mevduat sigortası kapsamının uygulanmayacağı net bir şekilde belirtildi. Yani, kripto varlıklara dair açılacak hesaplarda bankaya tanınan mevduat garantisinden faydalanmak mümkün olmayacak. Ancak, bankaların ödeme amaçlı çıkardığı ve yasal mevduat tanımına uyan token’lar için mevcut düzenlemelerin geçerli olması planlanıyor.

Para Denetleme Ofisi’nin daha önceki önerisinde öne çıkan ödül programları, sektörün gündeminde kaldı. Bu tip programların üçüncü taraflarla yapılan iş birliklerine dayanıp dayanamayacağı ve faiz benzeri getiri sağlama iddiasının yaratacağı sonuçlar tartışılıyor. Mevduat Sigorta Kurumu ayrıca, stabilcoin çıkaran kurumların “sadece stabilcoin tutmanın ya da kullanmanın getiri sağladığını” öne süremeyeceğine dikkat çekti. İçeriden yapılan değerlendirmelere göre, uygun şekilde uyarlanan ödül programlarının yasayı ihlal etmeyeceği düşünülüyor.

Kurumun öne çıkardığı bir başka başlık ise, ihraççıların iş modelinin risk yönetimi amacıyla bulundurması gereken sermaye büyüklüğü oldu. Ayrıca, sermaye gerekliliğine ek olarak “işletme giderlerine dayalı ayrı bir operasyonel güvence“ şartı gündemde.

Senato’da gündemde olan Dijital Varlık Piyasası Şeffaflığı Yasası, stabilcoinlerle ilgili yasal çerçevede bazı değişiklikler öngörüyor. Bankacılık sektörü ve kripto para piyasasındaki çıkar grupları, özellikle getirili stabilcoinler konusundaki düzenlemeler üzerine aylardır süren tartışmalar yürütmekte. Kongre üyeleri, uzlaşının yakın olduğunu söylese de henüz gerekli oylamanın yapılmadığı paylaşıldı.

Kuralların hazırlanmasında görevli olan ABD Hazinesi, Para Denetleme Ofisi ve diğer piyasaları denetleyen kurumlar, Cumhuriyetçi atamaların çoğunlukta olması nedeniyle düzenlemeleri arzu edilen biçimde oluşturabiliyor. Son dönemde Beyaz Saray’ın kurumlara Demokrat bir yönetici atamaması sonucu, ilgili düzenleme süreçlerinde çekincelerin daha az gündeme gelebildiği gözlemleniyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen, GENIUS Akti’nin Kongre’den geçiş sürecinde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan güçlü destek aldığı biliniyor.