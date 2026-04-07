Solana (SOL)

Martinez'in Solana (SOL) fiyat hedefleri ve stratejisi

  • Trump, Fox News'e (2 haftalık ateşkes önerisi ve) müzakerelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Yorum yapamam, çünkü şu anda yoğun müzakereler sürüyor."
  • Üst düzey İranlı yetkili: Tahran, Pakistan'ın iki haftalık ateşkes talebini olumlu bir şekilde değerlendiriyor.
  • Martinez önümüzdeki 48 saat içinde SOL Coin grafiğinde kırılma bekliyor. Hedefler 81 ve 85 dolar. 76,66 $'ın altında kapanışla hedef 68,54 ve 50 dolar test edilebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Pakistan 2 haftalık ateşkes önerdi ve İran yaklaşık 1 saat içinde bu teklife sıcak baktığını açıkladı. ABD gerçek bir anlaşma istiyor ve Trump “istediğim türden anlaşma olmazsa İran yok olacak” dedi. Gece saat 03:00’a 4 saate yakın süre kaldı ve kripto paraları ciddi volatilite bekliyor. Martinez de bu süreçte SOL Coin için hedefini açıkladı.

İran son durum

İran Birinci Başkan Yardımcısı Aref, İran altyapısına yönelik tehditlere yanıt olarak her türlü senaryoya hazırlık yaptıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’deki bir dizi köprü ve yol İran’ın önümüzdeki saatlerde hedefi olacak bu konuda 1 saat önce uyarı yayınlandı.

İran, Trump ülkenin enerji santrallerine saldırırsa Aramco’nun petrol tesislerini, Suudi Arabistan’ın Yanbu’sunu ve BAE’nin Fujairah boru hattını vuracak bunu da askeri kaynaklara dayanan Tasnim duyurdu.

İyimserliği besleyen asıl hamle Pakistan Başbakanı Şerif’in 2 haftalık ateşkes önerisiydi. İranlı yetkililer bunu olumlu değerlendirdi. Trump yazı hazırlandığı sırada Fox News’e müzakerelerle ilgili olarak şunları söyledi: “Yorum yapamam, çünkü şu anda yoğun müzakereler sürüyor.”

Yani birkaç saat içinde bir netice alınacak veya saldırılar başlayacak.

IMF Genel Direktörü Georgieva ise İran savaşı nedeniyle küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönde revize edileceğini açıkladı.

“IMF, İran savaşı nedeniyle küresel büyüme tahminlerini düşürecek. Savaşın neden olduğu arz şokunun ortasında enflasyon öncelikli konu.

Dünya, COVID’den sonra başka bir şoka hazırlıklı değil.”

Ali Martinez’in gündeminde bugün Solana (SOL) vardı çünkü grafik konsolidasyon kanalında sıkışmış durumda. Aylar süren baskının ardından fiyat, aralığının en alt seviyesine geriledi ve önümüzdeki 48 saat içinde Nisan ayının geri kalanı için eğilim belirlenecek. Tam da İran meselesinin neye evrileceği belli olurken SOL Coin de karar verecek.

Kanalın direnç 96,04 dolarda destek ise 76,66 dolar. Martinez aşağıdaki grafiği paylaşarak şunları yazdı;

“76,66 $ desteği tutarsa, klasik bir “çift dip” veya kanal sıçraması ile karşı karşıya kalacağız. Bu durum, muhtemelen benim acil hedeflerime doğru hızlı bir hareketi tetikleyecektir:

İlk hedef acil rahatlama için 81 dolar. İkinci hedef 85 dolar, burası 50 günlük SMA direnci.

Ancak, günlük kapanış 76,66 $’ın altında gerçekleşirse, yatay kanal kırılır. Bu durum, daha geniş kapsamlı bir düşüş momentumunu teyit eder ve potansiyel olarak yıl başından bu yana en düşük seviye olan 68,54 $’a, hatta psikolojik 50 $ seviyesine doğru bir hareketin önünü açar.”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
