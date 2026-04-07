Bitcoin’de Geç Saatlerde Yükseliş, Jeopolitik Gelişmeler Piyasaları Hareketlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin ve riskli varlıklarda akşam saatlerinde hızlı bir toparlanma yaşandı.
  • Jeopolitik gelişmeler sonrası piyasada yeniden iyimserlik oluştu.
Siyasi gelişmelerin gölgesinde geçen yoğun bir günün ardından, risk piyasalarında akşam saatlerinde yükseliş dikkat çekti. Bitcoin de bu harekete katılarak son saatlerde güçlü bir toparlanma sergiledi. Özellikle İran’ın Pakistan’ın ateşkes talebine olumlu yaklaştığı yönündeki haberlerin ardından, piyasalarda hava değişti.

Piyasalar Günü Olumsuz Başladı

Günün ilk saatlerinde olumsuz açıklamalar nedeniyle riskli varlıklarda satış baskısı hakimdi. Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda “bütün bir uygarlık yok olur” ifadesini kullandı. Bu sert açıklama, piyasada tedirginliğe neden oldu.

Trump’ın çıkışı, daha önce kendisini desteklemiş bazı siyasetçiler de dahil olmak üzere çok sayıda ismin tepkisini çekti. Hatta bazı isimler, görevden alınması yönünde çağrılar yaptı.

Negatif hava Nasdaq gibi büyük endekslerde de düşüşe yol açarken, bitcoin de ilk etapta 68.000 dolar seviyesinin altına çekildi.

Olumlu Haberler Ralliye Zemin Hazırladı

Akşam saatlerinde, İran’ın Pakistan’ın iki haftalık ateşkes isteğine sıcak baktığı bildirildi. Bu gelişme kripto para piyasasında risk iştahının yeniden artmasına katkı sağladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavit, konuyla ilgili yapılan değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Başkana öneriden haberdar edildi, yanıt verilecek.”

Jeopolitik risklerdeki bu yumuşama, yatırımcıların yeniden kripto varlıklara yönelmesine neden oldu. Nasdaq endeksi de dalgalı bir seans sonrası günü hafif artışla kapattı.

Bitcoin, bu olumlu hava paralelinde 69.400 dolar seviyesine çıkarak, gün içindeki kayıplarının tamamını telafi etti. Böylece kısa süreli bir satış dalgasının ardından piyasalar yeniden toparlanma gösterdi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

